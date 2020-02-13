不配合武漢肺炎防疫趴趴走 高市開罰13例

不配合武漢肺炎防疫趴趴走，高市衛生局今天指出，迄今共開罰13例，包括1名隱匿疫情趴趴走台商、居家隔離外出3例、居家檢疫外出8例及未戴口罩就診1例。

高雄市衛生局長林立人下午出席高市第7次2019年新型冠狀病毒疾病防疫會議，做以上表示。

衛生局會後進一步說明表示，8名挨罰的中港澳轉機居家檢疫14天對象中，其中一人帶手機出門到高市某觀光景點遊玩，衛生局手機定位監控端警示當場響起，防疫人員打電話過去查，當場逮個正著。

衛生局說，還有外出買水果、繳費、上班、去診所取慢性病用藥，也有出門擺攤做生意，這些都經民眾檢舉或防疫人員打電話查對象行蹤找不到人，經連絡民政單位及警方到對方府上查獲，每人各開罰新台幣15萬元。

衛生局又說，另有3名確診個案航空器接觸者居家隔離14天期間外出，各罰30萬元，還有上個月底返台隱匿疫情的台商趴趴走也被罰30萬元。一名就診男子沒戴口罩就診也被罰1.5萬元。

衛生局進一步指出，這些挨罰的居家隔離及檢疫對象大多還未滿14天，除非有人這段期間發病確診，否則不會進一步追查他們趴趴走的行蹤及其接觸者。

主持會議的高市長韓國瑜則說，高雄市防疫應變中心目前仍維持一級開設，請市民在密閉空間仍多戴口罩。