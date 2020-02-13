時隔8個月再進行政院會 韓國瑜：因為防疫紓困太重要

高雄市長韓國瑜今天出席行政院會，距離上次出席院會已8個月。韓國瑜下午主持防疫會議後受訪表示，是因為防疫紓困太重要了，所以趕赴行政院參加院會，在會議中可以感受到中央和地方真的是聯手一條心在防疫，各部會的報告也很扎實。

韓國瑜說，教育部準備各種開學後需要用的防疫設備、器具和資源，包括額溫槍、酒精、口罩，所以已要求高雄市教育局立刻與教育部對接；經濟部也提出紓困方案，事實上高雄市在2月6日就提出了紓困，兩天後國民黨團也提出了500億紓困，再過兩天行政院也提出了紓困，這個就是了解到民眾因疫情遭受到經濟上極大的困難。

韓國瑜要求各局處要與中央部會對接，讓高雄市各行各業，包括中小企業、農漁業、個體戶都能得到協助。