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時隔8個月再進行政院會 韓國瑜：因為防疫紓困太重要
高雄市長韓國瑜今天出席行政院會，距離上次出席院會已8個月。韓國瑜下午主持防疫會議後受訪表示，是因為防疫紓困太重要了，所以趕赴行政院參加院會，在會議中可以感受到中央和地方真的是聯手一條心在防疫，各部會的報告也很扎實。
韓國瑜說，教育部準備各種開學後需要用的防疫設備、器具和資源，包括額溫槍、酒精、口罩，所以已要求高雄市教育局立刻與教育部對接；經濟部也提出紓困方案，事實上高雄市在2月6日就提出了紓困，兩天後國民黨團也提出了500億紓困，再過兩天行政院也提出了紓困，這個就是了解到民眾因疫情遭受到經濟上極大的困難。
韓國瑜要求各局處要與中央部會對接，讓高雄市各行各業，包括中小企業、農漁業、個體戶都能得到協助。
這次疫情從大年初一，高雄市府就自我要求列為一級開設。韓國瑜表示，有兩個面向值得國人共同注意，第一就是「人心」，因為人害怕恐懼之後，造成人心浮動，像囤積口罩、搶購酒精等，其實中央地方聯手防範得宜，請民眾不要過度恐慌；第二個影響是「經濟」，經濟層面影響實在太大，包括觀光客及各種相關行業。高雄市政府會全力以赴。
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