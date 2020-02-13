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保護青少年 金門警方加強查察不良場所

中央社 / 金門縣13日電

因武漢肺炎疫情影響，中小學延後至25日開學，金門警察局今天表示，這段時間除執行防疫工作外，也針對青少年容易聚集滋事場所加強查察，保護青少年無假期。

縣警局少年警察隊發布新聞表示，為了保護青少年，警方持續不定期針對縣內所有青少年易聚集、逗留影響身心健康的網咖、電子遊藝場、KTV等場所實施保護查察，但最主要還是希望家長能多關心少年生活言行，遠離毒品及不良幫派。

少年隊隊長李鑫鍇表示，過去曾有些偏差少年的父母，在警方通知時才知道自己的孩子吸毒或販毒，對於孩子在外的行為毫不知情；為全面維護少年身心健全發展，家長必須多關心其言行，必要時勇於檢舉吸毒及販賣毒品給少年的不法組織，才能讓孩子徹底遠離毒品及不良幫派。

李鑫鍇同時提醒，公共娛樂場所業者勿心存僥倖，深夜容留少年，以免違法。

縣警局局長張國雄也表示，保護永遠不嫌多，疫情延後開學期間，青少年無課業壓力，若父母疏於注意，容易發生深夜在外遊蕩、流連網咖、涉入不當場所、吸毒、性交易等行為，希望能透過不斷的查察及宣導，保護青少年不致誤入歧途。

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