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校園防疫物資 韓國瑜籲教育部依人口比例分配

中央社 / 高雄13日電

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，高市長韓國瑜今天列席行政院會建請教育部依照人口比例分配口罩等防疫物資，並籲請中央明定疫情紓困暫行條例協助地方業者減緩影響。

高雄市新聞局下午發布新聞指出，2019年新冠肺炎未來疫情若進一步擴大，須全面配戴口罩，高雄學生一天至少需要20萬片口罩，韓國瑜在會中向教育部喊話，希望開學後，教育部能協助依照人口比例，依序依量來分配額溫槍、口罩與酒精等防疫物資。

韓國瑜表示，高雄率全國之先一級開設防疫，這段時間觀察發現，民眾因恐慌心理出現搶購口罩、酒精、漂白水等防疫物資現象；經濟層面上，高雄這段時間有許多觀光飯店住房率下降、商圈遊客也銳減，許多中小企業、民宿、飯店、會展業者等莫不受到衝擊，影響甚大。

因應疫情衝擊經濟，韓國瑜建議中央統一制定相關防治及紓困暫行條例，以及受疫情影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法，明訂優惠對象及補貼原則，讓中央地方攜手抗疫，並對高雄市受影響的零售、餐飲、商圈、飯店、民宿等相關產業多予支持。

另針對國民黨立法院黨團日前提出比照SARS（嚴重急性呼吸道症候群）流行期間研議紓困條例草案，給予受疫情衝擊的產業紓困跟補助，總額約新台幣500億元。韓國瑜則樂觀其成並建議中央思考這草案。

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