朋友借汽機車 高雄區監理所：影印對方駕照以自保

朋友來借汽、機車，不好意思拒絕，又擔心對方借用車子時違規，自己要受罰。高雄區監理所教車主自保：儘量不要借給不熟識的人，如果要出借，最好把對方的駕照影印下來，一來防借車的人沒有駕照，二來萬一借車的人發生事故或違規，車主可以維護自己的權益。

高雄監理所表示，車輛要借給別人之前，別忘了影印對方的駕照正反面，萬一借車的人不小心發生交通事故，此人被查出無照駕駛，到時候車主將負起連帶賠償的責任。

高雄監理所指出，如果借車的駕駛有交通違規的行為而受到逕行舉發，警方因無法得知駕駛人身分，會優先把車主列為處罰的對象掣單，一旦車主收到類似違規案件，借車的人又不願意繳納罰款，車主可在罰單的應到案日期前，準備借車者的駕照影本、罰單正本及違規照片，向違規管轄機關辦理違規歸責駕駛人，維護自身權益。

高雄區監理所梁郭國提醒車主，一定要善盡車輛管理的責任，千萬不要將車輛隨便交給不熟識、不願提供駕照影本的人，以免衍生相關法律責任問題。