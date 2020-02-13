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屏東家扶募款387萬 幫助500位學子
屏東家扶中心為500位受助學生募款387萬元，今天先對大專生頒發獎助學金，居住在小琉球的陳慧琳，國小二年級時因家中發生變故而成為家扶受助童，在獎助學金的支持下，今年六月即將從五專畢業，她感恩自許畢業後能成為一位稱職的白衣天使，以不辜負一直默默關懷她的家扶人。
屏東家扶今天舉行「助學圓夢。愛傳家扶」2020年寒假大專獎助學金頒獎典禮」，共有146名大專學生獲頒一萬元獎助學金，3月底前家扶中心還會陸續頒發逾500名受助高中職、國中小學生獎助學金，雖然募款一年比一年難，但家扶中心還是募得387萬元，幫助弱勢學子們繼續圓夢。
頒獎典禮上，延續過年孩子們最喜歡領紅包的氣氛，家扶由屏東、潮州與恆春分區三位扶幼主委林新安、鄭秀填與董瑞萍，代表頒贈獎助學金大紅包給代表上台受獎的家扶同學，並鼓勵孩子們不要害怕困難、一定要有勇往直前的勇氣。
居住在琉球鄉的陳慧琳，國小二年級時因家中發生變故而成為家扶受助童，母親雖然一人撐起家計，但對於子女的教育仍不馬虎，一路在家扶的陪伴下，減輕許多家中的經濟負擔、讓慧琳兩姊弟穩定就學，慧琳現在就讀護理科五專五年級，成績始終保持優秀的表現，是家扶每年寒暑假獎助學金的常勝軍；今年六月即將五專畢業的她，感謝一路上支持、幫助她就學的認養人，期許自己畢業後能成為一位稱職的白衣天使，以不辜負一直默默支持她們的家扶人。
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