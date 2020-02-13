快訊

確診病例全球第二高：武漢肺炎威脅下的日本社會

防疫讀書札記：新冠肺炎升溫，中國模式的成與敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
杉林男子謝翌釤（左一）一家六口和樂融融。圖／旗山戶政所提供

高雄市杉林區男子謝翌釤單身多年，5年前迎娶越南籍妻子黃秀英，同時收養妻子3名未成年女兒來台生活，繼女來台後生下兒子，全家多達5人申請歸化台灣國籍。謝翌釤開心說，一般人結婚後，從父親升格至外公至少需要花20年，他只花5年就當上外公，感謝戶政所人員大力協助。

謝翌釤今年50歲，本身是泥水師傅，透過朋友介紹， 5年前與越南籍女子黃秀英結婚。謝說，妻子是離婚再嫁，來台導致3名未成年女兒頓失依靠，雖然不是自己親生，也很捨不得看她們母女分隔兩地生活，索性一口氣收養3名女兒。

國籍歸化過程中，19歲繼女去年在越南懷孕，來台後未婚生子，小孩無法辦理出生登記，謝翌釤向戶政事務所求助。戶政人員先協助謝的長女帶小孩回越南取得身分與護照，之後再向移民署申請外僑居留證，並隨同母親辦理國籍歸化。

在戶政人員努力下，謝家的長女及其子、次女3人已取得歸化國籍許可證書。謝翌釤說，丈夫、父親、祖父是人生三種不同身分，其他人約要花20幾年時間才走完，他卻只有5年就達成，內心非常開心；目前3個女兒已漸漸適應台灣生活，也非常喜歡這裡的環境，會安排她們上補習教育。

旗山戶政所主任謝鶴琳表示，杉林是典型的農村社會，來台新住民大多忙於農務或照顧小孩，若無法上課取得時數，可善用內政部提供的歸化題庫，熟讀後到戶政事務所申請歸化測試，成績合格後同樣具備申請歸化的條件。

越南 結婚
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

越南封鎖永福省山雷村 防範武漢肺炎疫情擴散

越南河內F1賽事旅遊業寄厚望 深恐疫情帶來變數

越南解禁台灣航班！近日赴越應備妥「2證明文件」 台駐越南辦事處提醒通關訣竅

相關新聞

愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

高雄市杉林區男子謝翌釤單身多年，5年前迎娶越南籍妻子黃秀英，同時收養妻子3名未成年女兒來台生活，繼女來台後生下兒子，全家...

屏東瑪家下午4.0有感地震 三地門達3級

今天下午3時44分，屏東地區發生規模4.0的有感地震，地點在屏東縣政府東方19.6公里處，也就是瑪家鄉附近，影響範圍包括...

朋友借汽機車 高雄區監理所：影印對方駕照以自保

朋友來借汽、機車，不好意思拒絕，又擔心對方借用車子時違規，自己要受罰。高雄區監理所教車主自保：儘量不要借給不熟識的人，如...

屏東家扶募款387萬 幫助500位學子

屏東家扶中心為500位受助學生募款387萬元，今天先對大專生頒發獎助學金，居住在小琉球的陳慧琳，國小二年級時因家中發生變...

高雄偏鄉衛所支援防疫訴爆肝 衛生局：相關差勤依規範

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，高雄市衛生局疫調支援中心徵調衛生局所專業人員輪值應變，偏鄉衛生所護理人員反映值了中心小...

打卡新去處！屏東咖啡杯珍藏品特展 情人節浪漫登場

屏東縣政府文化處搭配節慶，明天西洋情人節展出「What's Cup好玩咖」咖啡杯特展，展出德國麥森、奧地利施華洛世奇和台...

為了防疫 高雄藝文界喜愛的「御書房」店休1個月

新冠肺炎（武漢肺炎）對包括餐飲在內的許多行業造成衝擊，高雄市苓雅區和平路上受藝文人士歡迎的「御書房生活藝術空間」自2月6...

雪白鹽堆搭五彩燈光 金門西園鹽場越夜越美麗

金門西園的鹽業歷史遠溯至元朝大德年間，曾與金酒、陶瓷廠並列的三大產業，但近年沒落，民國84年7月1日西園鹽場因營運狀況不...

推智慧農業 高雄建資訊共通平台

高雄市農業局建置全台首個農產業資訊共通作業平台，結合氣象資訊及作物地理分布資訊，建立預警門檻，提醒農民產量、氣候等訊息，也讓農民可線上回報生產情況，讓市府更精準預估產量，為智慧農業跨出重要一步。

高雄灌溉吃緊 先疏濬荖濃溪解困

高雄市區今年降雨僅往年同期的4成，灌溉用水跟著吃緊，高雄市農田水利會已啟動非常灌溉輪灌計畫因應，並央請經濟水利署長賴建信南下了解，賴已指示第七河川局先協助荖濃溪疏濬，以利水流供灌。

情人節特展 屏東演武場秀咖啡杯

西洋情人節就要登場，屏東演武場搭配節慶策劃「What's cup好玩咖」咖啡杯特展，明天起至4月5日，展出由藏家珍藏的各式咖啡杯，情人節當天起一連三天，每天下午3點至晚上9點於戶外廣場辦理『Coffee You 啡你莫屬．咖啡市集』，包括咖啡農創、咖啡職人、花藝手創、輕食甜點等在地品牌，陪民眾一起與咖啡談戀愛。

屏東交通事故增 警下鄉宣導

根據屏東縣警局交通隊統計，屏東縣去年的交通事故達25453件，比前年增加兩千多件，車禍死亡案件也有增加，交通隊分析，容易發生交通事故的地區除了人口密集的屏東市外，人口少但地形狹長的枋山鄉也是交通事故熱點，由於今年以來車禍事故又有增加趨勢，警方近來莫不動員各分局深入社區宣導，希望降低肇事率。

熱門新聞

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人

未靠行新北小黃運將有口罩了 14日起這4處一次可買20片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。