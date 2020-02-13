愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

高雄市杉林區男子謝翌釤單身多年，5年前迎娶越南籍妻子黃秀英，同時收養妻子3名未成年女兒來台生活，繼女來台後生下兒子，全家多達5人申請歸化台灣國籍。謝翌釤開心說，一般人結婚後，從父親升格至外公至少需要花20年，他只花5年就當上外公，感謝戶政所人員大力協助。

謝翌釤今年50歲，本身是泥水師傅，透過朋友介紹， 5年前與越南籍女子黃秀英結婚。謝說，妻子是離婚再嫁，來台導致3名未成年女兒頓失依靠，雖然不是自己親生，也很捨不得看她們母女分隔兩地生活，索性一口氣收養3名女兒。

國籍歸化過程中，19歲繼女去年在越南懷孕，來台後未婚生子，小孩無法辦理出生登記，謝翌釤向戶政事務所求助。戶政人員先協助謝的長女帶小孩回越南取得身分與護照，之後再向移民署申請外僑居留證，並隨同母親辦理國籍歸化。

在戶政人員努力下，謝家的長女及其子、次女3人已取得歸化國籍許可證書。謝翌釤說，丈夫、父親、祖父是人生三種不同身分，其他人約要花20幾年時間才走完，他卻只有5年就達成，內心非常開心；目前3個女兒已漸漸適應台灣生活，也非常喜歡這裡的環境，會安排她們上補習教育。

旗山戶政所主任謝鶴琳表示，杉林是典型的農村社會，來台新住民大多忙於農務或照顧小孩，若無法上課取得時數，可善用內政部提供的歸化題庫，熟讀後到戶政事務所申請歸化測試，成績合格後同樣具備申請歸化的條件。