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偏鄉護理支援防疫排班惹議 高市：增聘臨時人力

中央社 / 高雄13日電

高雄市衛生局徵調偏鄉衛生所護理人員支援防疫輪值，傳出基層反彈。衛生局今天表示，徵調期間原業務有代理人，且隔天不用再回原所內正常上班，另將增聘臨時人力分擔工作。

設在高市衛生局的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫調支援中心輪值人力吃緊，衛生局日前開始徵調偏鄉衛生所護理人員支援值夜。

有基層護理人員向媒體爆料，衛生局未顧及偏鄉路途遙遠，支援人員三更半夜回到家，隔天一大早還要趕回衛生所上班，假日也要加班，認為衛生局沒有考慮路程和體力負荷，基層人員無法接受這種操到死的「爆肝班表」。

衛生局簡任技正潘炤穎上午在衛生局接受媒體聯訪表示，到疫調支援中心輪值小夜班的衛生所同仁，於徵調期間原衛生所內業務由同所職務代理人負責，並未要求他們隔天再回原所內正常上班，且為避免人員過勞，輪值小夜班的衛生所同仁採兩組人員輪班，每兩週換班一次。

他又說，體恤基層同仁執行防疫辛勞，衛生局將增聘臨時人力支援輪值疫調中心，並依輪值個案補貼交通費及專案簽准加班費用，請同仁共體時艱。

他指出，疫調支援中心輪值人員除協助個案通報外，也支援居家隔離或居家檢疫個案送餐、清運垃圾及就醫送藥等工作。

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