高雄偏鄉衛所支援防疫訴爆肝 衛生局：相關差勤依規範

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，高雄市衛生局疫調支援中心徵調衛生局所專業人員輪值應變，偏鄉衛生所護理人員反映值了中心小夜班回來、隔天一大早又要到在地衛生所上班，疲於奔命又爆肝。衛生局簡任技正潘炤穎今天表示，基層員工辛勞執行防疫，並未要求輪值同仁隔天再回原所內正常上班，相關差假交通事宜依據人事規範。

偏鄉衛生所護理人員反映，現在要輪流支援衛生局疫調支援中心人力，但偏鄉路途遙遠，支援小夜班到半夜12點，再大老遠回家，然後隔天一大早還要趕回服務的衛生所上班，有時根本睡不到6小時，這樣操下去真的會爆肝。

潘炤穎表示，高雄市1月25日成立嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心，1月28日成立疫調支援中心，徵調衛生局所專業人員輪值應變，並分白班、小夜班，以因應大量民眾詢問電話及通報個案疫調、居家隔離、居家檢疫及就醫轉介需求。徵調山地區以外的各衛生所同仁支援，徵調期間原所內業務由該所職務代理人負責，並未要求隔日再回原所內正常上班。且為避免人員過勞及增進防疫工作效率，輪值小夜班之衛生所同仁採A、B兩組人員，一次輪值兩周，再換組輪值，每兩周換班一次。