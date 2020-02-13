為了防疫 高雄藝文界喜愛的「御書房」店休1個月

新冠肺炎（武漢肺炎）對包括餐飲在內的許多行業造成衝擊，高雄市苓雅區和平路上受藝文人士歡迎的「御書房生活藝術空間」自2月6日起停止營業到3月5日，店家在門口貼給顧客看的告示和臉書，都明白表示之所以決定店休，是受新冠肺炎影響。

店家貼在門口的告示寫著：「因武漢肺炎中國失控，台灣需戒慎嚴防，御書房2/6-3/5店休，3/6恢復正常營業。造成不便，請包涵！」

店家在臉書表示，從大年初一起就心有隱憂，密切觀注武漢肺炎，終於作了決定。2月6日起先店休一個月，3月6日恢復正常營業，每天來的常客說，就當書房放寒假，謝謝顧客體諒。

店家在臉書表示，「這一波不明朗的疫情，中國失控，又台灣和中國往來頻繁，未來還有得拚。無症狀也能傳染及潛伏期太長，不得不慎！御書房容客人數不少，又是密閉空間，我有為員工考量及社會的責任。因此，暫時店休，等在中國疫區的台灣人接回後，穩定控制，才能安心，不週之處，請大家包涵！」

在店休期間，店家安排廚房人員進修，老闆個人則思考下階段書房的內涵。