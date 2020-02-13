快訊

鑽石公主號再增44人確診 累積218人感染

疫情影響營運 華航2月16日起主管減薪10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為了防疫 高雄藝文界喜愛的「御書房」店休1個月

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導
高雄市受藝文界人士喜愛的「御書房生活活藝術空間」為了防疫，店休一個月。記者楊濡嘉/攝影

新冠肺炎武漢肺炎）對包括餐飲在內的許多行業造成衝擊，高雄市苓雅區和平路上受藝文人士歡迎的「御書房生活藝術空間」自2月6日起停止營業到3月5日，店家在門口貼給顧客看的告示和臉書，都明白表示之所以決定店休，是受新冠肺炎影響。

店家貼在門口的告示寫著：「因武漢肺炎中國失控，台灣需戒慎嚴防，御書房2/6-3/5店休，3/6恢復正常營業。造成不便，請包涵！」

店家在臉書表示，從大年初一起就心有隱憂，密切觀注武漢肺炎，終於作了決定。2月6日起先店休一個月，3月6日恢復正常營業，每天來的常客說，就當書房放寒假，謝謝顧客體諒。

店家在臉書表示，「這一波不明朗的疫情，中國失控，又台灣和中國往來頻繁，未來還有得拚。無症狀也能傳染及潛伏期太長，不得不慎！御書房容客人數不少，又是密閉空間，我有為員工考量及社會的責任。因此，暫時店休，等在中國疫區的台灣人接回後，穩定控制，才能安心，不週之處，請大家包涵！」

在店休期間，店家安排廚房人員進修，老闆個人則思考下階段書房的內涵。

「御書房」位在高雄師範大學校本部對街，簡餐丶小火鍋很受歡迎，店內裝設樸實，不少藝文界人士在高雄發表作品時喜歡選在此處。

高雄市受藝文界人士喜愛的「御書房生活活藝術空間」為了防疫，店休一個月。記者楊濡嘉/攝影
高雄市受藝文界人士喜愛的「御書房生活活藝術空間」為了防疫，店休一個月。記者楊濡嘉/攝影

武漢肺炎 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

「怕睡著再也醒不來」首位新冠肺炎出院者憶治療過程

新型冠狀肺炎疫情干擾 2020年MWC確定取消

元富證券推投資不忘防疫 翻轉學堂全面線上直播

把愛傳下去 清水警收到愛心口罩部分轉送獨居老人防疫

相關新聞

為了防疫 高雄藝文界喜愛的「御書房」店休1個月

新冠肺炎（武漢肺炎）對包括餐飲在內的許多行業造成衝擊，高雄市苓雅區和平路上受藝文人士歡迎的「御書房生活藝術空間」自2月6...

打卡新去處！屏東咖啡杯珍藏品特展 情人節浪漫登場

屏東縣政府文化處搭配節慶，明天西洋情人節展出「What's Cup好玩咖」咖啡杯特展，展出德國麥森、奧地利施華洛世奇和台...

雪白鹽堆搭五彩燈光 金門西園鹽場越夜越美麗

金門西園的鹽業歷史遠溯至元朝大德年間，曾與金酒、陶瓷廠並列的三大產業，但近年沒落，民國84年7月1日西園鹽場因營運狀況不...

推智慧農業 高雄建資訊共通平台

高雄市農業局建置全台首個農產業資訊共通作業平台，結合氣象資訊及作物地理分布資訊，建立預警門檻，提醒農民產量、氣候等訊息，也讓農民可線上回報生產情況，讓市府更精準預估產量，為智慧農業跨出重要一步。

高雄灌溉吃緊 先疏濬荖濃溪解困

高雄市區今年降雨僅往年同期的4成，灌溉用水跟著吃緊，高雄市農田水利會已啟動非常灌溉輪灌計畫因應，並央請經濟水利署長賴建信南下了解，賴已指示第七河川局先協助荖濃溪疏濬，以利水流供灌。

情人節特展 屏東演武場秀咖啡杯

西洋情人節就要登場，屏東演武場搭配節慶策劃「What's cup好玩咖」咖啡杯特展，明天起至4月5日，展出由藏家珍藏的各式咖啡杯，情人節當天起一連三天，每天下午3點至晚上9點於戶外廣場辦理『Coffee You 啡你莫屬．咖啡市集』，包括咖啡農創、咖啡職人、花藝手創、輕食甜點等在地品牌，陪民眾一起與咖啡談戀愛。

屏東交通事故增 警下鄉宣導

根據屏東縣警局交通隊統計，屏東縣去年的交通事故達25453件，比前年增加兩千多件，車禍死亡案件也有增加，交通隊分析，容易發生交通事故的地區除了人口密集的屏東市外，人口少但地形狹長的枋山鄉也是交通事故熱點，由於今年以來車禍事故又有增加趨勢，警方近來莫不動員各分局深入社區宣導，希望降低肇事率。

墾丁旅宿拚自救 推戶外遊程

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊觀光，為了自救，南台灣墾丁旅宿者業者紛紛祭出超殺優惠，並搭配「落山風吹走疫情、來恆春半島呼吸新鮮空氣」戶外遊程；為拉抬低迷市場，本月平日下殺至一至三折比比皆是，有五星飯店本周末還推出四人同行兩人免費，三千元有找的破盤價；旅宿業者形容，這場旅宿折扣大戰堪稱空前且殺到見骨。

規模太大 高市特貿三招商2度流標

高雄市亞洲新灣區特貿三招標案，規模僅次於台北雙子星，不過最近二度招商還是流標，雖有11家廠商領標，比首次招標增加一倍以上，卻最後卻無人投標，業界普遍認為因投資規模龐大、加上權利金過高，才讓業者觀望；高市府都發局表示將與台電研議再調整招商條件，再接再厲。

「口罩復活法」熱議 高醫大教授：烘或蒸消毒都能再用

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情來勢洶洶，醫療口罩需求大增，口罩實名制又僅能提供7天配售2片，網路近來流傳一系列「口罩復活法」，...

國民黨高市立委只有她 不分區吳怡玎擔子不輕

高雄市的8席區域立委都是民進黨籍，國民黨方面只有不分區立委吳怡玎是高雄人，高雄市國民黨「中央民代」的人數出現空前「少有」...

中科院台版神秘51區 300基地員工醫療有後盾

中山科學研究院九鵬基地位於屏東恆春半島東南隅山區，台灣歷年來新研發和向美國採購的飛彈，幾乎都在九鵬測試；高度軍事機密的飛...

熱門新聞

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

龜速車一車慢全路塞！ 蘇花改擬設置最低速限

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。