雪白鹽堆搭五彩燈光 金門西園鹽場越夜越美麗

金門西園的鹽業歷史遠溯至元朝大德年間，曾與金酒、陶瓷廠並列的三大產業，但近年沒落，民國84年7月1日西園鹽場因營運狀況不佳被迫關場，最近西園鹽場經金門縣文化局巧手布置，成堆的鹽坡搭配燈光，還打造象徵金門特色的鱟等鹽畫，入夜後相當美麗，成為熱門打卡景點。

雪白的鹽堆，搭上五彩的燈光，西園鹽場最近越夜越美麗，不少人看到，還以為是置身在北國雪地。金門縣文化局長許正芳表示，今年因新冠肺炎（武漢肺炎）的影響，金門元宵活動大多數都取消，只有在戶外的西園鹽場活動照常。

許正芳說，為讓民眾再度注意到歷史悠久的西園鹽場，他們找來曾在台南七股鹽場辦過活動的團隊，取鹽與緣兩字音近設計了鹽雕、鹽畫，裝飾燈會現場，鹽雕用先前曬好、儲藏的鹽製作，包含了歷年來在此曬出的鹽，小小的鹽堆裡，甚至混雜了多年前採收的鹽，有不少技巧。

承辦團隊在鹽雕上畫了2隻相親相愛的老鼠，因燈會展期延續到西洋情人節，有著「愛鼠你了」的聯想；另外在鹽場上則是弄了「2020歡樂金門GOGOGO」以及2隻交疊的鱟的鹽畫，鱟除了是金門珍稀物種，更有著夫妻魚的別稱，很適合情人節；站在鹽場旁的西園里民活動中心樓頂，可清晰觀覽這些特殊的鹽場裝飾。