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「口罩復活法」熱議 高醫大教授：烘或蒸消毒都能再用

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
國內口罩因應新冠肺炎疫情而一罩難求，坊間開始流傳各種讓口罩延長壽命的復活法。記者蔡容喬／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎疫情來勢洶洶，醫療口罩需求大增，口罩實名制又僅能提供7天配售2片，網路近來流傳一系列「口罩復活法」，包括微波爐加溫、熨斗、紫外線照射30分鐘、電鍋乾蒸、噴酒精、乾置在新的信封等。高雄醫學大學醫藥暨應用化學系主任許智能認為，如果口罩很缺，只是上班、搭車或買菜戴，「烘或蒸一下還能再用！」

民眾搶買口罩引發許多省思，網路上有人發起「我OK，你先領」，呼籲把口罩留給有感冒、有就醫需求或有大陸旅遊史的民眾，也讓第一線醫護人員的口罩荒獲得紓解；也有專家出面強調，一般老百姓出外戴口罩，只是上下班到公司、搭車及買菜而已，一般非醫療用口罩甚至是布口罩，就能阻斷近距離的飛沫傳染。

許智能表示，在難買到新口罩的前提下，天天換洗布口罩，或將拋棄式的醫療口罩消毒，是不得已的暫時替代方案；他說，布面口罩雖然較難阻絕粒子小的PM2.5等空汙物，不過天天清洗配戴，就能應付日常防護飛沫噴濺，也有一定程度的過濾效果，「拋棄式口罩是這20、30年才開始使用，過去老醫生用的就是布口罩」。

如果手邊還有一些拋棄式的醫療或外科口罩想「省省用」，日前中山醫學大學團隊也提出電鍋乾蒸口罩的消毒法，許智能認為，口罩材質主要為不織布和濾材，放到家裡電鍋、烘碗機、奶瓶消毒器等，以高溫乾蒸數分鐘，只要不把口罩弄濕破壞材質，就能達到殺死表面的細菌和病毒效果，雖口罩過濾效能可能降低，但應該能再用1、2次。

不過許智能坦言，他沒有真正做過實驗，只能從口罩材料原理，研判用上述方式可達到基本滅菌功效。最近市面上還有一種布製的口罩套熱銷，可將醫療口罩放入夾層中，減少口罩汙損以延長壽命，搭配「烘蒸口罩復活法」，應可以撐過目前7天2片的用量。不過他強調，如果真要到醫院就醫，或是抵抗力較差者，最好還是每天更換一片口罩。

對於各種讓口罩復活的消毒法，高雄市衛生局則表示，不管是衛福部或是中央流行疫情指揮中心，都只認定醫療用口罩和外科口罩定時更換才有防疫效果，任何消毒法僅能視為個人經驗，目前並沒有科學證據足以證實能讓口罩有效滅菌又不減損功效，建議民眾還是依需求選擇口罩佩戴，並且勤洗手、沒必要就不要去人潮密集的地方。

中山醫學大學團隊日前提出以電鍋乾蒸口罩的消毒法，可讓口罩滅菌後重複使用，但也坦言過濾效能有下降。記者蔡容喬／攝影
口罩實名制上路後，提供7天2片配額，民眾只能省省用，也讓一系列「口罩復活法」開始流傳。圖／本報資料照片，記者蔡容喬／攝影

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