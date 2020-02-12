國民黨高市立委只有她 不分區吳怡玎擔子不輕

高雄市的8席區域立委都是民進黨籍，國民黨方面只有不分區立委吳怡玎是高雄人，高雄市國民黨「中央民代」的人數出現空前「少有」的紀錄。為了讓地方民情能到達中央，吳怡玎將是國民黨高雄市議員推聯合服務的唯一對象。國民黨高雄黨部主委莊啟旺表示，將建議立法院國民黨團到高雄設聯合服務處，立委本人或助理人員輪流到高雄處理服務事項。

第9屆立委中，高雄市的9席區域立委雖都是民進黨籍，但國民黨的「高雄市籍」立委還有不分區的王金平、黃昭順和陳宜民，甫選完的第10屆立委，在高雄市區域立委方面，國民黨全軍覆沒，不分區只有吳怡玎一人。吳怡玎是前立委吳光訓和國民黨中常委吳陳瓊秋的女兒。

莊啟旺說，地方上很多多事情需要中央民代幫忙與中央溝通，以前有多位立委可以和議員、市政府聯手爭取地方建設，現在只有吳怡玎一人，將會請吳怡玎與議員聯手服務，議員有民情涉及中央權責，會請吳怡玎幫忙。

吳怡玎團隊規畫在高雄市設一個連絡處，請專人受理地方上的服務案件。

莊啟旺表示，等國民黨主席完成補選之後，他會向黨中央建議，評估由立法院黨團到高雄「駐點」的可能性，可以設在高雄市黨部，國民黨籍立委本人或由助理、主任等人員輪流到高雄協助處理基層陳情案。

高雄市8位民進黨籍區域立委在立法院參加的委員會不太一樣，他們會就自己的專業、參與的委員會等幫助高雄市的民進黨籍議員監督高雄市政。