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上班族沒空連署罷韓 基進推宅急罷派專人收件

中央社 / 高雄12日電

罷免高雄市長韓國瑜已收集逾23萬份連署書，力拚衝刺30萬份，台灣基進為了方便無暇參與連署的上班族，今天推出「宅急罷」服務，只要民眾收集滿10份連署，就派專人收件。

罷韓公民團體統計，罷韓連署書已收集逾23萬份，已超過二階罷免份數門檻，但為衝刺連署，預計16日要達到30萬份。

台灣基進今天在臉書介紹新推出服務「宅急罷」，鎖定忙工作，沒時間簽罷免書或沒空出門者，只要收集到10份連署書的民眾，就能致電台灣基進黨部，享有專人服務；收件時間限定上午9時至下午6時，約定收件地點則是市區捷運站、賣場或車站等公共場合，確保收件人安全。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，收件員會穿著台灣基進高雄黨部的紅色背心，並揹著印有「台灣基進、宅急罷、光復高雄」標示的後背包，請民眾務必看清楚，以免送錯。

依據選罷法規定，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬張票）。

公民團體預計下月中向選委會遞交罷韓連署書、4月底通過選委會二階查核罷韓案成立、6月底舉辦罷免投票。

台灣基進 罷免 罷韓
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罷韓二階連署達門檻 公民團體憂刁難續拚30萬份

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罷韓二階連署 預計下周達22.5萬份門檻

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