中科院台版神秘51區 300基地員工醫療有後盾

中山科學研究院九鵬基地位於屏東恆春半島東南隅山區，台灣歷年來新研發和向美國採購的飛彈，幾乎都在九鵬測試；高度軍事機密的飛彈射擊演訓，為它披上一層神秘外衣，被形容是「台灣的51區」；為讓基地內約300名員工的健康多一分安心和保障，基地今天下午和恆春基督教醫院簽署為特約醫療。

九鵬基地目前約有300人員常駐，近年軍職人員縮減剩不到20人，除了少數居住恆春半島員工，多是早年軍職近年轉為技術人士的民間員工，因多來自西部各縣市，光到高雄的車程就要2個半小時，因此基地維持每周一、二上山，周四、五下山，人員大多整周待在基地內，就醫不方便；恆春基督教醫院簽署為特約醫療後，提供預約急診、看診和健檢服務。

恆春基督醫院長陳志成在簽約儀式時提到，中科院保衛國家安全，恆基則是守護人民健康，中科院與恆基雖在不同的崗位上，但都懷著照顧、保衛台灣的理念，令人敬佩；恆基作為「台灣尾」醫療網絡的一員，無疑也是九鵬基地人員健康的後盾；九鵬基地公關主任何天文感謝恆基的醫療合作，讓基地同仁健康無礙，可全心全力來保衛台灣人民的安全。