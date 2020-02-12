高市口罩廠員工主動加班拚增產 董事長：揪感心

中央社 / 高雄12日電

因應武漢肺炎疫情，高市口罩廠淨新科技員工在防疫「節骨眼」輪值加班，加上國防部支援人力，讓口罩日產能增加近3倍，董事長許振曆也表示，員工力拚生產口罩「揪感心」。

針對口罩原物料成本問題以及可能供應不足，許振曆笑說，不考慮成本，有口罩才能防疫，就像「有子彈才能打仗」。經濟部要口罩生產商盡量衝，並會協調原物料供應大廠，目前已有大廠允全力供貨，且公司還有約1.5個月原物料庫存量，供應到4月沒問題。

許振曆原本是木材商，5年前因緣際會接下生產口罩的淨新科技公司，主要生產醫用防菌口罩和活性碳口罩，目前為因應武漢肺炎，生產線火力全開，40多名員工加上支援的40多名軍方人力，將口罩日產量由約21萬片激增至近62萬片。

讓許振曆感動在心的是，員工了解疫情嚴峻，多次表達在這個防疫「節骨眼」，願意全力輪值加班，甚至加班10多天都沒休息；他曾關心員工累不累和要不要休息，員工卻說，「能盡一己之力時，再累也沒關係，再繼續做」，讓他激動到說不出話。

許振曆說，自己沒有強迫，員工都是認為公司有需要，且在防疫「節骨眼」自願輪值加班。但人不是機器，自己已讓員工排休，培養體力再衝刺。不過，員工對防疫的心意還是讓他「揪感心」。

許振曆也感謝國軍日夜支援的生產人力，由最初8人陸續增至40人，讓口罩日產能從約21萬片，提高至近62萬片。

淨新科技公司是高雄重要生產口罩工廠，市長韓國瑜下午在許振曆陪同下，了解口罩生產狀況，並慰勉生產線上的員工和國軍支援人力及頒發加菜金。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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