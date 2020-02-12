規模太大 高雄特貿三招商 領標倍增仍流標

招商規模僅次於台北雙子星案的高雄市亞洲新灣區特貿三招標案，11家廠商領標，比首次招標僅4家倍增，但最後仍因投資規模龐大，加上業者仍認為權利金過高，導致二度流標。都發局將與台電研議修正招商條件，再接再厲。

高雄市亞洲新灣區特貿三招標案，2018年6月首次招商，4人領標、無人投標，新市府上任後，重新檢討招商文件，增加「興建期間地租減免」、北基地的地上權存續年期從50年增為70年等，提高投資誘因二度招標。

「特貿三」廣達1.6萬多坪土地，分南、北兩塊基地，由市府和地主台電共同招商，二度招標後，北基地面積約9387坪，設定為地上權開發；南基地面積約6675坪，採都更權利變換的方式開發，可興建住宅使用，兩地合計底價約96億元。

市府預計該案投資金額達265億元，可創造4千個就業機會。二度招標時，還曾到台北舉辦招商說明會，吸引21家廠商參與，最後有11家領標、提35項意見，但至2月10日截止收件，仍無人投標。

高雄市都發局說，該案投資規模龐大，僅次於台北雙子星，廠商評估審慎，也有廠商希望權利金能再降低，將與台電研議是否調降權利金等增加誘因後再招商。有業者直言，該案投資規模太大，二度流標不算意外，畢竟是大案，大家還是希望看到政府能再多些讓利。

都發局說，特貿三坐落於85大樓、高雄展覽館、市立總圖書館、中鋼總部大樓間，是高雄港區最精華地段，也是多功能經貿園區，少數可興建住宅的土地。此次業者意見，會納入後續與台電協商檢討的參考。

對於綠營酸該案流標，是招商破功，都發局長林裕益無奈表示，酸言酸語，無助高雄經濟發展。該案是市府與台電公司的合作都更開發，是單純的招商引資，投資高雄，最怕政治因素干擾，希望各界評語多些經濟、少一點政治，一起為高雄興利，創造就業機會。

林裕益並指，該案在前市府2018年第一次公告招商時乏人問津。第二次公告招商多達11家企業領標，提出35項意見，表示招商標的具有投資吸引力。只因市府與台電公司訂定的招商條件，與潛力廠商的期望，尚有落差所致。

林裕益說，全國第二大招商標案，招商難度高，承辦人員辛苦投入心力，再接再厲，希望外界多給予鼓勵，不要打擊基層工作士氣。