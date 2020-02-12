台南男子自武漢返台居家檢疫 為女友差一天趴趴走被罰

為避免新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，目前全台有多人依法居家隔離與居家檢疫中，台南市有2名居家檢疫者因為趴趴走，今天被依法移送處分，據了解，2人都沒有症狀，但其中1人之前是從武漢返台，離解除居家檢疫只差1天，但還是會被開罰。

衛生局表示，依照傳染病防治法的規定，2人擅離隔離地點，可開罰最少1 萬元，最高15萬元，將在約談兩人後開罰；另外，隔離分為兩種，一種是接觸確定病例的居家隔離，一種是自中港澳地區返台的居家檢疫，前者台南市也有多人在隔離中，目前尚未有發現違規趴趴走者。

這兩名違規者，一名是男子從武漢入境，衛生局表示依最新的規定，有症狀者要隨身攜帶防疫手機，接受監管，沒有症狀向里長回報即可；但該名男子是1月底就返台，當時的規定是不管有無症狀都要帶手機，原本11日就能結束居家檢疫，但10日晚上卻為了載女友上班而外出1小時，沒帶手機仍被發現。

另一名為已離婚的中國籍配偶，2月3日入境，2月18日才能解除居家檢疫，但是無固定居所，11日在外趴趴走被通報後，目前已被安置。