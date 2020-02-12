聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄提早迎戰登革熱 韓國瑜到去年群聚市場誓師

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市提前啟動登革熱防治，市長韓國瑜下午到去年爆發群聚疫情的三民區金獅湖市場示範消毒水泡製，並視察相關防疫作業。記者蔡容喬／攝影

因應暖冬氣候，高雄市長韓國瑜率局處首長提前迎戰登革熱，下午在三民區覆鼎金保安宮舉行誓師大會，並轉往去年爆發群聚感染的金獅湖市場執行孳生源檢查，示範消毒水泡製，呼籲民眾做好防疫基本功，共同守護社區健康。韓國瑜說「今天不做，明天就會後悔」，今年反登革熱日提早動手，若等到登革熱爆發後才消滅它，就慢了半拍。

衛生局局長林立人表示，去年高雄市2月1日在前鎮區出現首例個案，全年共有58名登革熱本土個案，是前一年的2倍，感染型別囊括3種病毒型，經市府團隊及社區民眾努力下，防堵了疫情大爆發；今年截至目前為止，高雄市有4例境外移入案例，全國則有28例，高雄提早動手展開防治，希望降低感染風險，今年不再有群聚感染。

韓國瑜表示，高雄去年2月就爆發第一個案例，三民區更有許多感染個案，今年把該區做示範，集中所有資源，將所有可能發生的狀況排除，再繼續推進到其他前鎮、楠梓、鳳山、前金等7個熱點，他強調，三民區示範區只能成功、不能失敗，要做出反登革熱的示範重點，通通成功才推廣到各區，呼籲大家「自己的高雄、自己來保護」。

韓國瑜也說，一個城市如果冠狀病毒肺炎、登革熱、流感都爆發，受到的形象傷害很巨大，我們希望招商引資，更多東西賣出去，更多觀光客、投資客進入高雄，面對疫情一定要上下一心、眾志成城，要運用所有資源防堵疫情，市府團隊資源集中三民區，在市場、公園、學校及空地空屋展開環境整頓，做出反登革熱示範重點。

韓國瑜隨後到金獅湖市場視察，除示範消毒水泡製及攤位檯面擦拭，也了解市場防範新冠肺炎進行的環境噴藥消毒作業，並查看稽查人員運用巡檢棒、高空車等設備巡查屋頂孳生源。

高雄市提前啟動登革熱防治，市長韓國瑜下午到去年爆發群聚疫情的三民區金獅湖市場視察相關防疫作業。記者蔡容喬／攝影
高雄市提前啟動登革熱防治，市長韓國瑜下午到去年爆發群聚疫情的三民區金獅湖市場視察相關防疫作業。記者蔡容喬／攝影

韓國瑜 登革熱 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

國軍助廠商產製口罩 韓國瑜：軍民同心抗疫，很了不起

洪秀柱：防疫優先 應暫緩黨內選舉

批踢踢鄉民酸韓國瑜「專心市政變笑話」 法官裁定不罰

罷韓二階連署達門檻 公民團體憂刁難續拚30萬份

相關新聞

規模太大 高雄特貿三招商 領標倍增仍流標

招商規模僅次於台北雙子星案的高雄市亞洲新灣區特貿三招標案，11家廠商領標，比首次招標僅4家倍增，但最後仍因投資規模龐大，...

中科院台版神秘51區 300基地員工醫療有後盾

中山科學研究院九鵬基地位於屏東恆春半島東南隅山區，台灣歷年來新研發和向美國採購的飛彈，幾乎都在九鵬測試；高度軍事機密的飛...

高雄提早迎戰登革熱 韓國瑜到去年群聚市場誓師

因應暖冬氣候，高雄市長韓國瑜率局處首長提前迎戰登革熱，下午在三民區覆鼎金保安宮舉行誓師大會，並轉往去年爆發群聚感染的金獅...

灌溉用水吃緊 高雄農田水利會求助水利署

高雄市區近來因久未降雨，灌溉用水吃緊，高雄市農田水利會已啟動非常灌溉輪灌計畫因應，並央請經濟水利署長賴建信南下了解，賴已...

香蕉碼頭大受新冠肺炎影響 辦桌天后張素鑾淚訴：一桌都沒有

有「辦桌天后」之稱的集團創辦人張素鑾11日向中評社記者淚訴表示，這波疫情來得太快，年後春酒與喜宴相繼取消或延後上百場。此外，受郵輪停泊高雄港所引發的消費者恐慌心理，如今香蕉碼頭快成「空港」，大家不敢上門，餐廳開整天「連一桌都沒有」。

影／防疫物資大缺 台塑將捐45噸漂白水助高雄抗疫

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發燒，市面上防疫用的酒精、漂白水大缺貨，台塑仁武廠基於高雄市防疫需求，將捐出廠區自製的漂白水...

情人節特展 屏東演武場這回展的是咖啡杯

西洋情人節就要登場，屏東演武場搭配節慶策劃「What's cup好玩咖」咖啡杯特展，自2月14日至4月5日，展出由藏家珍...

推智慧農業 高雄建置農產業資訊共通平台

推動智慧農業，高雄市農業局建置農產業資訊共通作業平台，讓民眾可知道高雄農產分布，也結合氣象資訊及作物地理分布資訊，由專家...

金門馬紀念酒太誘人跑友跪求 縣府推加購優惠方案

2020金門馬拉松因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情而停賽，金門縣政府日前宣布「超有誠意」的相關退費配套措施，除報名費全額退費，...

枋寮鐵道藝術村去年熄燈 公所拚6月前轉型文創基地

屏東枋寮F3藝文特區曾是全台鐵道藝術村成功活化案例之一，但因建物無照不得有商業用途，縣府文化處去年底停止和台鐵的租約後，...

通車未滿月... 天池又見燒紙錢

高雄南橫天池被部分人士視為宗教聖地，曾因焚燒紙錢引發森林大火。天池路段復通不到一個月，近日又見宗教團體入山朝聖，甚至在天池池畔點香、燒紙錢與放生，旁人規勸無效，亂象令人憂心。玉山國家公園梅山管理站表示，將增置告示牌，加強勸導違規行徑。

枋寮F3藝文特區 拚6月完成招租

曾是全台鐵道藝術村成功活化案例之一的屏東枋寮F3藝文特區，因建物無照不得有商業用途，縣府文化處去年底停止和台鐵租約後，經營長達19年的枋寮F3藝文特區正式熄燈。鄉民質疑提出地方創生計畫的鄉公所為何不能無縫接軌，枋寮鄉長陳亞麟說，有信心在6月前完成招租，並轉型為自給自足的文創基地。

熱門新聞

疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。