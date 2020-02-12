高雄提早迎戰登革熱 韓國瑜到去年群聚市場誓師

因應暖冬氣候，高雄市長韓國瑜率局處首長提前迎戰登革熱，下午在三民區覆鼎金保安宮舉行誓師大會，並轉往去年爆發群聚感染的金獅湖市場執行孳生源檢查，示範消毒水泡製，呼籲民眾做好防疫基本功，共同守護社區健康。韓國瑜說「今天不做，明天就會後悔」，今年反登革熱日提早動手，若等到登革熱爆發後才消滅它，就慢了半拍。

衛生局局長林立人表示，去年高雄市2月1日在前鎮區出現首例個案，全年共有58名登革熱本土個案，是前一年的2倍，感染型別囊括3種病毒型，經市府團隊及社區民眾努力下，防堵了疫情大爆發；今年截至目前為止，高雄市有4例境外移入案例，全國則有28例，高雄提早動手展開防治，希望降低感染風險，今年不再有群聚感染。

韓國瑜表示，高雄去年2月就爆發第一個案例，三民區更有許多感染個案，今年把該區做示範，集中所有資源，將所有可能發生的狀況排除，再繼續推進到其他前鎮、楠梓、鳳山、前金等7個熱點，他強調，三民區示範區只能成功、不能失敗，要做出反登革熱的示範重點，通通成功才推廣到各區，呼籲大家「自己的高雄、自己來保護」。

韓國瑜也說，一個城市如果冠狀病毒肺炎、登革熱、流感都爆發，受到的形象傷害很巨大，我們希望招商引資，更多東西賣出去，更多觀光客、投資客進入高雄，面對疫情一定要上下一心、眾志成城，要運用所有資源防堵疫情，市府團隊資源集中三民區，在市場、公園、學校及空地空屋展開環境整頓，做出反登革熱示範重點。