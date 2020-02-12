灌溉用水吃緊 高雄農田水利會求助水利署

高雄市區近來因久未降雨，灌溉用水吃緊，高雄市農田水利會已啟動非常灌溉輪灌計畫因應，並央請經濟水利署長賴建信南下了解，賴已指示第七河川局先協助荖濃溪疏濬，以利水流供灌。

高雄農田水利會長呂文豪表示，高雄地區近來久未降雨，河川流量下降，今年初缺水嚴重，以致一期作灌溉用水吃緊，水利會在農曆年期間已先即啟動非常灌溉輪灌計畫，但發現年後水情亦不佳，希望中央能成立旱災緊急應變小組「救旱」。

經濟部水利署署長賴建信11日偕副署長鍾朝恭、南區水資源局長連上堯、第七河川局長李宗恩等人到高雄旗山了解現況，聆聽高雄水利會簡報供灌狀況後，當場指示第七河川局立即聯絡廠商在降雨前辦理荖濃溪疏濬作業，以利供灌。

會後賴建信一行轉赴視察旗山溪右岸旗山圳一幹線進水口情形，賴要七河局協助整治旗山溪右岸上游支流，並把握降雨機會有效引灌

南區水資源局表示，高雄地區今年降雨量僅往年同期的4成，不只旗山溪流量異常的少，供應大高雄用水的高屏溪，流量也驟降，目前逕流量已降到每秒16或17立方公尺，去年同期每秒逕流量還達20多立方公尺

高雄地區因無大型水庫，無法蓄水調控，面對降雨偏少，水利署等單位也很憂心，只能期待天降甘霖挹注水源不足，南水局並表示，由於農田灌溉並不納在亢旱範圍，因此只能仰賴農水田水利會加強供灌管控。