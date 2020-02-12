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情人節特展 屏東演武場這回展的是咖啡杯

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
屏東演武場咖啡杯特展將於14日起開展。圖／屏東縣政府文化處提供

西洋情人節就要登場，屏東演武場搭配節慶策劃「What's cup好玩咖」咖啡杯特展，自2月14日至4月5日，展出由藏家珍藏的各式咖啡杯，情人節當天起一連三天，每天下午3點至晚上9點於戶外廣場辦理『Coffee You 啡你莫屬．咖啡市集』，包括咖啡農創、咖啡職人、花藝手創、輕食甜點等在地品牌，陪民眾一起與咖啡談戀愛。

文化處表示，此次「What's cup好玩咖」咖啡杯特展是向藏家溝通借展，特別挑選符合情人節浪漫優雅的氣氛，展出壓箱寶德國麥森、奧地利施華洛世奇和台灣法藍瓷等國際上知名的瓷器品牌珍藏品，除了讓民眾有機會一睹藏家典藏咖啡杯外，更加入有趣的互動拍照裝置，讓民眾可以從不同的視野感受美麗的器物。

文化處長吳明榮表示，屏東演武場座落於聚集多家美食餐廳和百貨林立的熱鬧市中心，自去年修復完成後，就希望這棟美麗的歷史建築打破大家的刻板印象，用有趣輕鬆的手法策展，吸引年輕朋友休憩逛展、親近藝術的新去處。

「What's cup好玩咖」咖啡杯特展的相關活動資訊可上文化處官網、屏東演武場臉書查詢。

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