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香蕉碼頭大受新冠肺炎影響 辦桌天后張素鑾淚訴：一桌都沒有

中評社 / 高易伸
高雄河邊餐飲集團創辦人張素鑾難掩憂愁表示，現在真的是連一桌都賣不出去，整天掛零啊。（中評社 高易伸攝）

全盛時期創下年營業額新台幣10億的高雄河邊餐飲集團正面新型冠狀病毒疫情的嚴峻挑戰。有「辦桌天后」之稱的集團創辦人張素鑾11日向中評社記者淚訴表示，這波疫情來得太快，年後春酒與喜宴相繼取消或延後上百場。此外，受郵輪停泊高雄港所引發的消費者恐慌心理，如今香蕉碼頭快成「空港」，大家不敢上門，餐廳開整天「連一桌都沒有」。

位於高雄市鼓山區的「香蕉碼頭（原名香蕉棚）」，位置正對高雄港第一港口，隔海與旗津比鄰，北有西子灣、壽山，東有西臨港線腳踏車道及鹽埕老街，屹立高雄港近半世紀，是見證台灣50年代「香蕉王國」盛世的景點，張素鑾向港務公司承租近1500坪空間當成海景宴會廳，但受這波疫情疑慮影響，現在的香蕉碼頭不僅空無一人，連中午用餐時間連上門的客人都無，包括一樓大廳販賣伴手禮的員工只能呆站度日，偶有零星人潮上門，但也非用餐消費者，大家只是來走走逛逛，逗留時間不長，此情此景令人不勝唏噓。

面對如此慘狀，張素鑾表示，集團旗下員工已從過去的600多人縮減至200多人，包含廚師、外場服務員等人事開銷，以及向港務公司承租土地租金每月要新台幣5、60萬，水電費也要5、60萬，每月固定支出高達新台幣7、800萬。這次受到郵輪世界夢及威士特丹號停泊影響，以及取消的北京周活動，這裡的現況就是沒人。

張素鑾以無奈的口問說，現在是中午，整個餐廳連一桌都賣不出去，整間餐廳「黑嚕嚕」沒人，如果是晚上來，那真是連個影子都沒有了。

張素鑾嘆了氣說，從事餐飲業迄今，從來沒見過這麼慘的天災。張吩咐經理拿出2月份公司的退席、延後訂單說，消費者擔憂疫情，從年初三就打電話來退訂，現在春酒連一桌都沒有，讓人欲哭無淚。

對於公司營運的下一步計劃？

張素鑾表示，周二公司固定開會，將召集幹部、同事等坐下來商討看如何共度難關。目前先朝消化員工補休進行，尤其現在若沒預定就先不開張營業，讓員工、廚師們休息。另一家店周四目前沒人預約，可能就先店休。她說，香蕉碼頭的防疫與消毒其實做得很確實，加上港口周邊是開放空間。還是希望舊雨新知多多捧場，一些政府機關、學校、社會工商團體的春酒還是可以延後，我們很歡迎大家上門，也呼籲政府多安撫民心，不然很多沒有的事情被搞到人心惶惶，我們都先遭殃。

張素鑾是高雄餐飲業界傳奇，從路邊海產店拼到偌大的餐飲集團曾令人津津樂道。1983年河邊海產從小吃店躍身為宴會餐廳，張素鑾承接外燴場合也越接越大，一舉奠定「辦桌天后」地位。例如2006台中鎮瀾宮董事長顏清標娶媳席開2千桌外燴，最遠還曾連續2年受韓國前總統朴槿惠邀請赴韓國舉辦國宴。2008年至2016年，受惠兩岸和平交流與觀光接待不少大陸團旅客，員工一度超過600人。2015年張與北京便宜坊烤鴨集團以OT方式合作，成為該集團策略性股東，是當時兩岸企業交叉持股的里程碑。

2018年國民黨韓國瑜勝選高雄市長後，河邊餐飲機構的業績一度回升二成，但好景不常，今年開春遇到新型冠狀病毒疫情，加上有疑似感染新冠肺炎郵輪威斯特丹號停泊高雄港且有旅客下船，導致網路媒體瘋傳呼籲大家最近沒事別到香蕉碼頭或棧貳庫等地走動，重創消費意願。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

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