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推智慧農業 高雄建置農產業資訊共通平台

聯合報 / 記者蔡孟妤/高雄即時報導
農產業資訊共通平台。網頁截圖

推動智慧農業，高雄市農業局建置農產業資訊共通作業平台，讓民眾可知道高雄農產分布，也結合氣象資訊及作物地理分布資訊，由專家系統建立預警門檻，每日提供資訊幫助高雄農民進行客製化的農業生產管理服務。

農業局說，農產品中文名稱由產地到餐桌因目的不同而產生多樣差異，如水果食用的小番茄，在農情調查稱為食用番茄，到市場即有聖女、嬌女、一般及其他等不同名稱；這些因使用目的不同且分屬不同系統所產生的名稱差異、增加民眾對於產銷資訊查詢了解的難度，市府農業局整合產銷名稱，建構整合查詢系統，讓民眾資訊查詢更便利。

另農業局也主動發布高雄市農產業地理資訊，將高雄農產業資訊由目前公開資訊的33個行政區再擴大，也結合氣象資訊及作物地理分布資訊，經由專家系統建立預警門檻。

 每日均提供高雄農產客製化的農業生產管理服務，除寒害、水災等，也對於日常影響農民生產管理層面的南風回溫及降溫氣象資訊，結合高雄當月主產作物提出告警；另外對於產銷資訊，系統也提供農情及批發市場價量檢索，並導入股票分析概念，將每日市場交易價量進行分析，提供漲跌勢及各批發市場交易價量趨勢讓農民參考。有需要的農民可至平台（https://agri-data.kcg.gov.tw/）了解。

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