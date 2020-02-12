金門馬紀念酒太誘人跑友跪求 縣府推加購優惠方案

2020金門馬拉松因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情而停賽，金門縣政府日前宣布「超有誠意」的相關退費配套措施，除報名費全額退費，還免費寄送報名禮，但不少跑友更心儀「馬拉松紀念酒」，在網路上留言希望能購買。縣府今天祭出明年度賽事報名與加購2020紀念酒回饋方案，期盼跑友們再次重返金門馬拉松賽道。

金門縣政府表示，金門馬拉松賽因新冠肺炎停賽，日前縣府宣布相關退費配套措施，有關賽事報名費，將「全額退費」；機票部分，航空公司也不收手續費 ；旅宿部分，縣府也呼籲金門的旅宿業協助與配合。

另外，報名禮部分，原登記「親自領取」報名禮之跑友，因公布停賽後，無法親自至現場領取，大會也將於2月底前免費協助寄送報名禮(含賽衣/號碼布/贊助商小禮品)。

但不少跑友更喜愛獨一無二的紀念酒，紛紛在網路上留言，有的表示，不用退報名費，只要照給酒就行；也有的說希望縣府可以公開販售，滿足他們收藏一系列馬拉松九的心願。

跑友的心聲，縣府聽到了，金門縣府今天表示，為感謝跑友們對於賽事支持及對於完賽紀念酒 (500C.C.瓷瓶紀念酒)的期待，縣府祭出明年度(2021)賽事報名與加購2020紀念酒回饋方案，期跑友們再次重返金門馬拉松賽道。

回饋一：將讓今年度(2020)已報名，但因停辦無法至金門跑馬拉松的跑友，於明年度(2021)「優先報名」。

回饋二：原報名「2020金門馬拉松」跑友，於「2021金門馬拉松」優先報名者可加購「2020完賽紀念酒」，再贈大浴巾與獎牌。