防漁船漁工成防疫漏洞 馬祖限每晚8時前返漁港

因應武漢肺炎，連江縣疫情指揮中心決議加強馬祖漁工及漁船管理，今天起連江縣轄下漁船每日出港必須於當日晚間8時前回港。縣府產發處籲請漁船船主及船員務必遵守。

連江縣政府產發處長劉德全表示，未在連江縣轄下港內漁船，僱有大陸漁工者，必須將陸籍船員送回中國才可靠港。進港前由船主先通報漁業電台，再由漁業電台轉知岸巡隊，進港後所有船員需居家檢疫14天。

而漁船在連江縣轄下港內者每日出港必須於當日晚間8時前返港，若發現出海漁船有與不明船隻接觸或離岸超出6000公尺（岸巡雷達監測範圍以外）或當日晚間8時未返港者，回航靠岸前，由岸巡隊通知產發處，會同衛福局、民政處及警察局開立居家檢疫通知書，所有船員需居家檢疫14天。

產發處指出，為阻絕武漢肺炎疫情侵入，馬祖漁船、漁工可能成為防疫漏洞，因此針對漁船作業制定特別規定，呼籲漁民遵守規定。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。