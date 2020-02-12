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枋寮鐵道藝術村去年熄燈 公所拚6月前轉型文創基地

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣枋寮F3鐵道藝術村去年底熄燈，枋寮鄉公所提出地方創生計畫，規畫在6月前招租，並打造為自給自足的文創基地。記者潘欣中／攝影

屏東枋寮F3藝文特區曾是全台鐵道藝術村成功活化案例之一，但因建物無照不得有商業用途，縣府文化處去年底停止和台鐵的租約後，經營長達19年的枋寮F3藝文特區熄燈，枋寮鄉民質疑提出地方創生計畫的鄉公所，為何不能無縫接軌繼續讓特區營運；枋寮鄉長陳亞麟說，有信心在6月前完成招租，並轉型自給自足的文創基地。

2002年底啟用的枋寮鐵道藝術村，原為台鐵員工閒置宿舍，由當地懷抱開創藝文環境理想的年輕人向台鐵承租，成為全台鐵道藝術村空間活化6站之一，縣府3年後接管承租；因該批宿舍台鐵無建照資料，租約規定不得有商業行為，部分駐村藝術家難敵現實壓力離去。

枋寮鄉公所去年提轉型文創基地的創生計畫獲國發會同意後，文化處決定年底停租由公所接手，今年6月前完成點交，但枋寮F3藝文特區熄燈後，鄉民看著人去樓空的場景，出現公所為可不能無接軌的質疑。

鄉長陳亞麟說，地方創生計畫1200萬元國發會已同意，上月成立文化觀光暨公園管理所，正研擬藝術村轉型細部計畫及執行配套，公所下月會將計畫透過縣府呈報文化部，經費核撥後即整修建物和委外招商，規畫在6月前將F3藝文特區打造為結合在地文創展示及農特產推廣的創生基地。

陳亞麟說，台鐵舊宿舍因興建年代已遠，部分建物沒有建築執照和使用執照，致租約無法導入商業模式，要扭轉頹勢，首要克服建照及使照的補申辦期程，但公所發文向台鐵局高雄工務段提供建物相關資料，對方回文指「建物因年代久遠且因水災受潮毀損無法提供，請公所自行申辦相關執照補照」，但台鐵是建物所有權人，公所沒有立場代辦；公所自行向地政事務所查詢，得知23間建物只有1間無建照，將持續推動補照作業。

得知鄉公所規畫藝文特區轉型，多名駐村藝術家表示，有機會想再回來；春日鄉排灣族的木雕藝術家嘎木里．伯冷（漢名方福明），1997年以「生命之髮夾」作品獲全國文藝季原住民木雕獎器物類第一名，是首批進駐的藝術家，上月已搬回古華老家工作室的他說，在「追夢樂園」一住快20年，與同好交換心得、與遊客熱絡互動，離開真得不捨。

屏東縣枋寮F3鐵道藝術村去年底熄燈，枋寮鄉公所提出地方創生計畫，規畫在6月前招租，並打造為自給自足的文創基地。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮F3鐵道藝術村去年底熄燈，枋寮鄉公所提出地方創生計畫，規畫在6月前招租，並打造為自給自足的文創基地。記者潘欣中／攝影

台鐵 藝文特區 藝術家
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