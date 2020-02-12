影／搶攻情人節商機 金門推超萌水獺娃娃助你脫單

金門縣水試所去年8月開賣Q版水獺娃娃，受消費者青睞，今年又陸續推出迷你版與50公分高的超萌「水獺抱枕」，系列水獺家族共有2色、3款，不到1年就賣出5千隻；再過兩天就是情人節，水試所搶攻商機，限量推出300對「水獺抱枕」，一對只要1314元（一生一世）的甜甜價，預料會再度掀起搶購。

歐亞水獺是金門最具代表性的保育類動物，成立超過半世紀的金門縣水產試驗所，大搞創意，搶搭萌商機，設計出可愛的水獺娃娃，結果「Q版水獺布偶─棕色」去年一推出，就迅速爆紅，造成搶購熱潮，原先只打算限量1千隻，後續又緊急再追加以應大量訂購。

水試所課長吳悅嫣表示，原本7吋的水獺娃娃只有棕色，後來廠商在打版過程中，認為灰色系水獺很討喜，所以也順便製作樣品，沒想到一發布在臉書後，詢問度爆表，因此在粉絲的期盼下，「灰色版水獺布偶」在今年元旦上市開賣，賣的還比原來棕色好，她笑著說，算是「美麗的錯誤」，總計Q版水獺娃娃就銷售了3千多隻。

水試所在農曆春節期間推出迷你版的水獺鑰匙圈，有棕、灰兩色，短短不到一個月就熱銷將近2千隻，成為不少返鄉民眾的回台伴手禮，甚至有台灣的書店一訂就是上百隻，認為是最可愛又CP值高的商品；水試所內的員工，還有人買了近萬元的水獺商品送給親朋好友，累計水獺家族，就讓水試所的門市進帳上百萬。

再過2天就是情人節，水試所聽從顧客建議，開發高50公分、超大隻的「水獺抱枕」，有棕色及灰色，限量300對，還有「甜甜價」，一對售價1314元（諧音「一生一世」之意），希望有情人可以彼此守護，並贈送小隻水獺鑰匙圈，目前已賣出100多對，要收藏的民眾手腳要快，相關購買訊息，請至水試所「守鱟幸福」粉絲專頁訂購或電話082-326408洽購。

金門縣水試所所長楊文璽表示，為了增加民眾的保育意識，才多元開發金門特有物種文創商品，供遊客選擇之商品多樣化，希望藉由文創商品的推廣行銷，喚起民眾的保育觀念，將旅遊的趣味性與文創商品知性的結合，讓更多人看到金門的生物多樣性價值。