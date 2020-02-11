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鼓勵出國研修 高市滿天星計畫啟動

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜林保光／高雄報導
高雄市長韓國瑜（中）昨率市府團隊宣布啟動「飛躍一百，滿天星計畫」，讓高雄青年學子及公教警消可出國研修。 記者蔡孟妤／攝影

高雄市長韓國瑜昨宣布啟動「飛躍一百，滿天星計畫」，讓高雄青年及公教警消可出國研修。第一階段選出1百名大專生，補助1年2萬美金出國進修，並保障身障、新住民、原住民與中低收入戶名額。第二階段公教警消人員明年辦理，警員獲悉開心說，有助提升偵查技能。

韓國瑜曾多次提出想供青年出國遊學機會，他昨宣布「飛躍一百，滿天星計畫」，分兩階段提供高雄大專院校學生及公教警消人員出國進修。

首階段將選出百名大專生 補助1年2萬美金出國進修

教育局長吳榕峯說，該計畫第一階段提供100名大專院校生出國，每人補助1年2萬美金（約新台幣60萬元），外加來回機票，經費按季撥付。申請資格限定高雄在地大專校院學生、18到30歲間，必須設籍高雄5年以上，可申請出國進修、姊妹校交換學生、遊學、見習，以1年為期。

教育局說，這100個名額，目前原則是77名一般生、10名中低收入戶學生、5名原住民、5名新住民、身障生3名。市府希望全面性的考量，幫助不同類學生，達到「扶弱拔尖」的目的。

第二階段50名公教警消人員 明年出國研究

第二階段則預訂明年挑選出50名優秀公教警消人員，提供每人1年最高2萬美金補助，可到國外政府機關、研究機構、學校等地研究，為市府引入新理念。申請資格暫定簡任55歲以下、薦任50歲以下、委任45歲以下，服務年資2年以上，盼讓基層年輕者可出國學習。

吳榕峯說，第一階段100名大專生出國經費，由教育局「教育發展基金」支應，明年起編列預算。回國後要提成果報告、心得發表。預計3月完成第一階段大專校院學生申請甄審等規定，4月公告受理申請，7到9月完成甄審及公告錄取名單。

韓國瑜說，台灣的未來要有競爭力，人才培育至關重要，此計畫讓青年學子有機會出國學習，與國際接軌。回國後，相信語言、解決生活困難能力、交友能力及膽量都會增加。

「2萬美金耶！」設籍高雄的大學生林同學說「很想試試」。但在外縣市念大學的高雄籍大學生則喊「不公平」，因為把他們摒除在外。

高雄有員警獲悉後，認為對鑑識及科技偵查是好消息，可以去美國學習鑑識技術。市府表示參加滿天星計畫可以帶職帶薪，讓有家庭的員警躍躍欲試。

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