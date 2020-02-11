高雄燈會12天吸引147萬人次 精雕作品移台灣燈會續展

高雄市觀光局長邱俊龍今天表示，2020高雄燈會藝術節進行12天，累計147萬參觀人次，展後相關藝術燈飾作品將與高市各風景區媒合繼續展出，16公尺長、4.2公尺高的「百年風華打狗城」大型燈飾將移到台灣燈會「好市共榮」展區展出。

邱俊龍說，高雄燈會創下許多第一，包括最多國際級表演團體演出、主燈首次採用非生肖造型設計、和6大國內知名藝術家打造藝術燈區並以親子投影互動的方式呈現，此外，也是國內首次使用資源回收物打造巨型海洋裝置藝術「愛之鯨」，也第一次與電信公司合作以大數據方式計算參觀人次。

他表示，1月29日開幕當天吸引15萬人次參觀，活動期間兩個周末假日參觀人次都突破15萬，其中2月8日元宵節達21萬人次。

今年的高雄燈會藝術節以「雙春閏月、贏金抱喜、迎向國際、愛與幸福」為主題，打造7大主題燈區，同時有8天主題之夜，加上發福市集、愛河水舞音樂展演、20組街頭藝人表演。邱俊龍表示，展後相關藝術燈飾作品會分在風景區繼續展出，希望讓更多人欣賞。