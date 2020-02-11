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防範肺炎疫情 高市輪船、計程車全面消毒防疫
因應武漢新冠肺炎疫情，高雄市輪船公司和高雄市計程車業者也紛紛採取防疫措施，不敢大意。高雄輪渡站擺放酒精供乘客使用，所有船舶每小時消毒、清潔，包含船舶扶手、座椅、電子票證機台及票台都消毒。計程車駕駛全程戴口罩、乘客下車後進行車內消毒。
高雄市輪船公司表示，已採取對內防疫措施，嚴格規範所有員工執勤前測量體溫、酒精消毒並於執勤時配戴口罩，所有船舶每小時進行消毒、清潔，包含船舶扶手及座椅全面以酒精擦拭消毒，電子票證機台及票台也都以漂白水消毒。
另輪渡站出入處皆擺放酒精供所有乘船民眾使用，並持續透過輪渡站、官方網站及臉書官方粉絲團向民眾加強宣導正確防疫知識。
高雄市計程車業者也加緊防疫措施，除要求所屬計程車駕駛服務時全程戴口罩，乘客下車後，也請駕駛針對乘客可能會碰觸的地方，如內外門把、車窗按鈕、安全帶扣環、椅套、座椅調整鈕及空調出風口等進行消毒。
高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華說，感謝市府配發口罩給計程車業者，目前除計程車駕駛長服務時全程戴口罩外，並拜託有身體不適或自疫區返台的民眾搭車時能全程戴口罩，除保護乘客自己，也保護計程車駕駛，一起防疫。
高雄市交通局長鄭永祥表示，目前市府口罩主要配發在醫療院所第一線人員使用，另針對大眾運輸如捷運、公車、輪船及計程車第一線服務人員也有少量配發，在計程車配發部分，主要以提供長照、通用、公車式小黃及共乘等服務至醫療院所之計程車駕駛長為主，也請大家能共體時艱，一同對抗疫情。
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