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NG蜜棗製酵素 杉林農友朱坤賢退休務農受肯定
今年蜜棗在農曆年後進入盛產期，高市杉林農友朱坤賢蜜棗產量大增，採收不及索性開放鄉親入園採收，友善農法栽種的棗子脆又甜，頗受好評。朱坤賢說，商界退休後轉職務農，不以賺錢為目的，單純想種健康水果給外界享用，開放果園讓年輕父母有機會帶小孩體驗採棗樂，看見鄉親臉上洋溢歡樂笑容，可說是意外的收穫。
民國91年，朱坤賢從職場退休，返鄉接手原本種植香蕉的自家農地，當年住家附近以栽種荔枝為主，蜜棗仍在起步階段，前景十分看好。朱坤賢雖然是農業門外漢，但家中務農所以不陌生，當年前往農業改良場學習專業知識。
不同於多數農民採用慣行農法栽種作物，噴灑一次除草劑可以好幾個月不用除草，朱坤賢採用草生栽培法，果園每月至少需要除草一次。他說，退休務農比較沒有壓力，施用植物性有機肥、食用級胺基酸與酵素來灌噴果樹，一年四季全在照顧三分地蜜棗。
朱坤賢說，他的果園內不丟棄任何果粒，因為賣相不佳、蟲害或過熟的果粒全都有利用價值，NG棗子加入紅糖可轉化成酵素，再度回饋至果樹身上，效果顯著。
年後蜜棗產量多，朱坤賢首度開放果園給鄰近鄉親以低廉價格體驗採果樂。朱坤賢說，不少鄉親入園後蜜棗吃到飽，雖然收入不多，看見大家採得開心也很高興，目前棗子所剩不多，無法大肆宣傳了。
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