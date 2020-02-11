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軍方化學兵消毒教學 金門軍民攜手防疫
為新冠狀肺炎疫情持續擴大延燒，金門縣政府及各鄉鎮公所配合陸軍化學兵部隊今天進行消毒教學及實地演練，課程中除依程序穿戴防護服、口罩、護目鏡、手套、鞋套及器材檢整作業，並出動多功能消毒車等各式裝備、氣體消毒機、背負式消毒器，因應未來疫情需要作好事前準備，展現軍民一家。
金門縣政府表示，此次演練在神鷹營區舉行，由陸軍化生放核訓練中心防護組組長羅斯鴻中校蒞金進行消毒作業教學，並有駐軍、縣府人員參加，以確保消毒工作順利及人員健康之安全。
縣府指出，自2月2日起實施「小三通入境者，一律居家檢疫十四天」，為因應肺炎疫情防範工作，金門縣環保局依行政院環境保護署訂定作業程序啟動相關配套措施，將居家檢疫者產生之垃圾與一般民眾生活垃圾分開收集處理，並排定時間採專人到府收運清理，直至居家隔離或居家檢疫期間結束。
檢疫者若有疑慮或需求可電洽環保局廢管科洽詢，環保局也呼籲檢疫者與家人產生之垃圾應該分開，減少後續處理困難及降低處理費用。
另各鄉鎮清潔隊也負責協助集中檢疫所及特殊任務之環境消毒作業，透過此次訓練更熟悉消毒作業及安全管理，也請民眾做好個人衛生勤洗手，居家環境也要用漂白水稀釋擦拭消毒，以預防嚴重特殊傳染性肺炎疫情傳染，並將口罩留給一線防疫人員。
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