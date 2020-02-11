通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

南橫天池被部分人士視為宗教聖地，曾因焚燒紙錢引發森林大火。天池路段復通不到一個月，近日又見宗教團體上山朝聖，甚至在天池池畔點香、燒紙錢與放生，旁人規勸無效，亂象令人憂心。玉山國家公園梅山管理站表示，將增置告示牌與加強勸導違規行徑。

高雄桃源樟山與梅山兩部落部分土地畫入玉山國家公園範圍，玉管處在梅山設置遊客中心，另設保安警察天池小隊維護治安。八八風災後南橫公路交通中斷，天池小隊整併至梅山小隊辦公，舊廳舍廢棄閒置至今。

歷經10年修復，南橫公路梅山口至天池路段1月13日復通，吸引眾多懷念南橫美景的遊客上山；天池位於通車路段終點，它是一處心形的高山湖泊，以前常吸引宗教團體上山祭拜，復通後也不例外。

陳姓遊客指出，日前上山欣賞風景，一群人在天池湖畔進行宗教儀式，祭拜過程點香又燃燒紙錢，最後還將不明物體倒入水中，因祭祀舉動違反規定，鼓起勇氣上前規勸，不過對方置之不理，絲毫不認為自己的行徑不當，很擔心會因此引發森林大火。

地方人士說，宗教團體認為高山磁場特殊，兩度森林大火後，天池周遭林木乾枯，全是低矮草原，歷經10年才出現森林景觀；主管機關應沿途設置警告標誌，嚴格禁止宗教團體點香、放生或燒金紙，違者嚴加取締並罰款，鼓勵民眾踴躍檢舉。