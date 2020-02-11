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陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

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6人房供港澳生獨居檢疫 樹德科大怕學生太寂寞這麼做

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
接手安置港澳生進行居家檢疫，樹德科技大學為學生準備一只貼心的防疫包，內有口罩、乾洗手、衛生紙等物。記者王昭月／攝 影

中港澳學生最近陸續抵台，各大學接手安置，樹德科技大學騰出一棟宿舍做為居家檢疫處所，一人提供一室，每人並發一個含有口罩、乾洗手等物的防疫包，學校怕學生在檢疫期間獨居一室會寂寞害怕，無限制開放使用網路，讓他們與親友連繫。校長陳清燿更寫了封文情並茂的電子信表達關懷，攜手共度防疫的難關。

樹德科大中港澳學生近160人，其中表演藝術系30多名學生因課程需求，元月間相繼來台，近日又有9名學在管制入境前返校。

樹德科大學務長顏世慧表示，學校規畫學宿「三嵐樓」做為居家防疫處所，初步淨空兩個樓層，學生一人一室做自我健康管理，房間因是6人房，怕學生自己住一間會害怕，除安排心理師專責關懷，也開放網路使用，讓學生能隨時透過網路獲得親友關心。

顏世慧說，學校現每天由護士詢問每名學生體溫量測狀況，上傳網路平台，也發放每人一只防疫包，由營養師規畫菜色送餐。其中一名學生稍有咳嗽，送醫採檢後所幸呈陰性反應。

義守大學對已到校的港澳生，也依政府防疫規定實施14天居家檢疫，學校安排獨居房，免費供應三餐、基本寢具、消毒水與洗手乳或肥皂，陪伴學生度過檢疫階段。

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