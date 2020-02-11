四重溪「美人湯」可帶著走 溫泉美妝品驚艷上市

曾沉寂長達半世紀屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，縣府近年陸續投入上億經費改造日式風情溫泉公園，並接連2年打造夢幻的燈海夜景，人氣回升；有在地溫泉業者把握人潮商機，透過產學合作，開發萃取溫泉水礦物質和微量元素的平價保養品，主打「帶著走的溫泉水」，希望開拓泡湯之外的新商機。

車城鄉四重溪戀戀茴香溫泉會館特別助理羅蓓心說，當地溫泉泉質屬鹼性碳酸氫鈉泉，水溫隨季節轉換，多在攝氏50度至80度之間，泉水中含有多量碳酸鈉物質，泉水清澈見底，屬於可飲可浴的泉質，對促進人體血液循環，緩和肌肉僵硬和紓解壓力有助益，因有有助皮膚健康的17種礦物質和13種微量元素，又有「美人湯」之稱。

她說，溫泉擁有對肌膚有益的礦物質和微量元素，國外已有以溫泉為基底製作美妝品；會館去年和大專院校、群益生物科技公司合作，以產學合作方式開發出系列產品，包括保留溫泉中美膚因子製成面膜精華液、保濕液、護手霜、護唇膏等，市場價位定在平價。

以溫泉為基底的美妝產品在市場上少見，外地女性遊客說，「不用到溫泉區，在家就能輕鬆享受溫泉SPA」雖是廣告詞，但的確能打動女性消費者的心；業者說，四重溪溫泉這幾年在冬季人氣明顯熱絡，其他季節卻是稀稀寥寥的淡季，同業笑稱是在「吃冬天累積的老本」，開發有在地特色的溫泉美妝系列產品，也是開拓泡湯之外的新商機。