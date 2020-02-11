韓國瑜滿天星扶弱拔尖 保障身障清寒新住民原住民名額

高雄市長韓國瑜今天提出「飛躍一百、滿天星計畫」，市府目的在「扶弱拔尖」扶助經濟弱勢與提拔頂尖學生，協助學生拓展國際視野，提升國際競爭力。教育局長吳榕峯表示，計畫會依不同身分別學生，保障補助身障、新住民、原住民與中低收、一般在學生，赴國外大專院校、企業或機構研習1年機會。

吳榕峯表示，「滿天星計畫」第一階段是以高雄在地的18所大專院校學生為主，年齡為18至30歲，設籍高雄5年以上；預計4至6月完成公告申請辦法與收件，7至9月完成甄審作業與公告錄取名單，將補助100人，每人最高2萬元美金，共計6千萬元。

這100個名額，目前原則是77名一般生，10名中低收入戶學生，5名原住民，新住民5名，身障生3名。高市府希望從全面性的考量，幫助不同類的學生，達到扶弱拔尖的目的。