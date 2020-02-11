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高雄市滿天星計畫送青年出國 學者稱許「好棒棒」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府推滿天星計畫，鼓勵優先青年學子出國增廣見聞。圖／高雄市新聞局提供

高雄市長韓國瑜兌現競選承諾，推「滿天星計畫」鼓勵30歲以下青年學子赴海外留學增廣見聞，參與計畫起草的義守大學國際及兩岸事務處副處長黃耿祥表示，這項計畫能讓青年學子赴海外留學時，不因經濟顧慮而半工半讀，除能專心於課業，更能打開國際視野，是個「好棒棒」的政策。

黃耿祥說，高雄市滿天星計畫，以設籍高雄、30歲以下的青年學子為對象，補助他們出國求學或實習1年，這是項非常好的方案，過去很多學生出國留學，常因經濟問題需半工半讀，有這項補助後，即不需額外打工，可更專心讀書，結交國際友人，拓展國際觀。

「當時我們年輕時，怎麼沒有這麼好棒棒的計畫」黃耿祥有感而發地說，他在國內一路念到博士，未出國留學，當上教授後才發現，人生最有機會充實學習與交友就在大學階段，因此現在看到高雄市政府推這樣的計畫，非常感動，都想回到30歲。

黃耿祥表示，國內各校鼓勵學生出國已行之有年，與北部學校相較，南部的學生出國意願雖高，礙於經濟因素往往卻步，未來「滿天星計畫」施行，應可鼓勵更多青年出去。

黃說，高市滿天星計畫不只讓成績第一學學生能拿補助出國，對原住民學生及弱勢學生亦有保障，只要積極性、動力足、主動性強的學生，都能優先推薦。補助的對象也考量廣及各職能類別的學生，進而達到多元發展。

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