金門違反居家檢疫第2例男子喊冤 衛生局：證據確鑿

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發燒，全國居家檢疫者數據持續攀升，金門縣衛生局今天開罰第2例違反居家檢疫外出趴趴走的董姓男子，並依法裁處3萬元罰鍰；對此，董男大呼冤枉，表示他只是在家對面曬曬太陽，並對衛生局將他的相關資料公布出來，大表不滿。

繼日前開罰外出與朋友飲酒的方姓男子後，金門縣衛生局今天又開罰第2例董姓男子，衛生局表示，董姓男子於2月2日下午自小三通入境必須居家檢疫14日，期滿日為2月16日，但卻在10日上午未遵守規定，衛生局向警方調閱監視器及相關事證，經約談董男後確定違反居家檢疫規定，依法裁處3萬元罰鍰。

被開罰後，董姓男子大呼冤枉，董男說，他在2月2日上午10點30分搭乘新東方客輪至五通，送口罩等物資給在廈門機場的友人後，短暫停留2小時後當日搭乘15點船班返回金門；他出發至廈門期間全程都戴口罩，於入境後又簽「生死狀」居家隔離書。

他抱怨，昨天他也只是到家門對面的停車場曬太陽，停車場空無一人，全程都沒人，但因為他比較誠實，接到查詢電話時，說出在家對面停車場曬太陽，就被開罰，儘管他當場申訴，也沒用。

董男說，現在金門鄉親共計100多人居家檢疫，但又有多少人遭受這種情況，他說，衛生局把他的資訊公布在FB上，但因為太明顯，很多認識的人，一看就認出他來，害鄰居把他視為瘟神，也接到很多親友的關心電話，造成很大的困擾，讓他相當氣憤不滿。

對此，金門衛生局科長許珊瑋表示，他們有調閱相關監視器，發現董男的確不是在家門口，而是離開家外出，違規事實明確。