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正觀藝術中心喬遷開幕首推阮春綠漆畫個展
正觀藝術中心喬遷高雄港牌樓前七賢三路10號，開幕重頭戲首檔展覽，推出越南天才畫家阮春綠個展，即日起至2月29日展出「星球」與「微塵」兩個系列共34件漆畫作品，歡迎一起從宇宙銀河的宏觀視野來省思內心的小宇宙。
被譽為明日之星的越南第四代畫家阮春綠，1983年生於河內，23歲參加韓國文化中心舉辦的越韓大專院校交流展後，常年入選越南各大美展，為「越南全國青年藝術家獎」得主，也是2018年唯一同時入選越南兩大當代藝術計畫「山地星」與「Art in the forest」的藝術家。
正觀藝術中心總監林文娟表示，此次在正觀藝術中心展出的主題「微塵」系列，正是他的成名之作，作品中從宇宙銀河的宏觀視野到內心宇宙的省思探討。林文娟說，越南漆畫創作過程繁複，歷經數百年也不會褪色，極具收藏價值，成為藝術市場搶手的新寵，更是當前藝術投資收藏家的首選標的。
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