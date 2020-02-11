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新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

小三通封關無法返台 賴峰偉指示協調鄉親返鄉

中央社 / 澎湖11日電

小三通10日起停航，兩岸航線只開放北京首都等5個機場，受航班減少影響，有些澎湖鄉親、學童無法返台。澎湖縣長賴峰偉今天指示成立連繫窗口，統一透過海基會請求協助，讓鄉親順利返鄉。

對於賴峰偉今天在防疫會議指示，縣府民政處表示，即日起仍有停留在大陸的澎湖鄉親需要返台協助，可致電民政處自治行政科陳永樹06-9274400分機223。

澎湖縣政府台北辦公室主任陳其育表示，陸續接到民眾反映，有些在大陸的澎湖鄉親、學生，沒有趕上封關前小三通航班，因為目前大陸往台灣航班大幅減少，機票非常難買，希望縣府可協助。

陳其育建議，此事涉及兩岸防疫、疏運，程序極為複雜，必須透過陸委會、海基會與大陸協商，透過兩岸人民急難服務機制，才能妥善解決民眾返台需求，建議在縣府成立單一窗口，受理民眾登記，由縣政府統一轉請陸委會、海基會協助。

賴峰偉今天在會中表示，基於人道立場，政府有責任協助國人返台，但嚴防武漢肺炎，守護國人健康，應該完成登機前檢疫及返台後居家檢疫14天，觀察健康情形，才能確保民眾安全。指示民政處成立連繫窗口，受理民眾登記返台需求，提供海基會名冊，協助澎湖鄉親順利返鄉。

此外，內政部通報澎湖新增4例居家檢疫列管個案，民政處立即轉知各鄉市公所民政單位確認，村里長、村里長幹事每日進行健康關懷，警察局設置巡邏箱，派出所員警則不定時巡邏，察看是否擅自外出。

因應武漢肺炎升溫，中央流行疫情指揮中心宣布自2月10日起，暫停兩岸海運客運直航航線及航班，並視疫情狀況再評估復航，經中港澳轉機得入境台灣者一律居家檢疫14天。交通部也宣布兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場，以及成都雙流機場的航線外，其餘大陸城市往返台灣的客運航班都暫停飛航。

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