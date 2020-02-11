快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏基高規格「備戰」 無中港澳旅遊史才能進入醫院

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
屏東基督教醫院設戶外檢傷站分區治療。圖／屏東基督教醫院提供

因應新冠肺炎（武漢肺炎），屏東基督教醫院高規格備戰，上月24日起即啟用急診戶外檢傷站、戶外等候區及行動批掛櫃台，今天起，民眾進入屏基需刷健保卡、身分證、駕照或居留證，以確認14天內是否有中港澳旅遊史，有旅遊史非看診民眾不可進入醫院，看診民眾則至急診戶外分流看診。

屏基為符合中央衛生主管機關感控防疫機制，上月24日起即進行檢傷分流，建立防線，務求杜絕交叉感染危機，有中國大陸旅遊史、出現發燒或呼吸道症狀的民眾將直接在急診室外的防疫治療區接受看診，與其他病患隔離分流，避免交叉感染。

今起再擴大管制，凡是進入屏基的民眾都必須刷健保卡或身分證等證件，以確認14天內是否有中港澳旅遊史，有旅遊史非看診民眾不可進入醫院，如是需要看診的民眾則至急診戶外分流看診。

至於衛生福利部屏東醫院則是管制進出口，只要能大門及急診進出，進入民眾必須量額溫、戴口罩，未發燒且戴口罩者才能進入。

健保卡 武漢肺炎 發燒
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

阿婆領口罩忘帶身分證 新竹員警「暖心舉動」感動網友

台南再添一例登革熱境外移入病例 今年累計已4例

防止隱瞞旅遊史 高雄長庚採最高規格防疫手段

居家檢疫硬要出門！單親爸的辛酸 成了防疫破口

相關新聞

韓國瑜提滿天星計畫 員警想深造還得看口袋夠不夠深

高雄市政府今天提出「飛躍一百，滿天星計畫」，計畫分階段送大專學生和公、教、警、消人員出國深造，高雄市警員警認為，對鑑識及...

金門違反居家檢疫第2例男子喊冤 衛生局：證據確鑿

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發燒，全國居家檢疫者數據持續攀升，金門縣衛生局今天開罰第2例違反居家檢疫外出趴趴走的董姓男子...

四重溪「美人湯」可帶著走 溫泉美妝品驚艷上市

曾沉寂長達半世紀屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，縣府近年陸續投入上億經費改造日式風情溫泉公園，並接連2年打造夢幻的燈海夜景，人...

韓國瑜滿天星扶弱拔尖 保障身障清寒新住民原住民名額

高雄市長韓國瑜今天提出「飛躍一百、滿天星計畫」，市府目的在「扶弱拔尖」扶助經濟弱勢與提拔頂尖學生，協助學生拓展國際視野，...

高雄市滿天星計畫送青年出國 學者稱許「好棒棒」

高雄市長韓國瑜兌現競選承諾，推「滿天星計畫」鼓勵30歲以下青年學子赴海外留學增廣見聞，參與計畫起草的義守大學國際及兩岸事...

正觀藝術中心喬遷開幕首推阮春綠漆畫個展

正觀藝術中心喬遷高雄港牌樓前七賢三路10號，開幕重頭戲首檔展覽，推出越南天才畫家阮春綠個展，即日起至2月29日展出「星球...

屏基高規格「備戰」 無中港澳旅遊史才能進入醫院

因應新冠肺炎（武漢肺炎），屏東基督教醫院高規格備戰，上月24日起即啟用急診戶外檢傷站、戶外等候區及行動批掛櫃台，今天起，...

高雄農產熱銷星馬 帶動其他縣市農產銷量

高雄市拓展外銷通路，高雄市農業局今說，高雄農產外銷星馬大超市通路，銷量爆量成長年增150%，高雄農產2月14日將再裝櫃3...

被質疑治安亮紅燈 李永癸：高雄治安平穩

對高雄連日發生多起暴力衝突，治安問題遭到質疑，高雄市警察局長李永癸今受訪說，去年跟前年比，所有刑案發生降低百分之2.2，...

對抗疫情！ 內門觀音佛祖4天遶境祈福路線大公開

今年是高雄內門宋江陣20周年，正值新冠肺炎（武漢肺炎）侵襲各地，今年除宋江陣展演與競賽外，羅漢門迎佛祖遶境祈福行程也很受...

千里尋恩師 龍肚國小師生跨海緬懷日籍老校長

高雄美濃龍肚國小今年創校滿百年，校史上共有6名日籍校長留下教學紀錄。校方輾轉得知第三任校長六山春英過世後葬在日本奈良，趁...

疫情延燒 飯店餐盒搶商機

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，餐旅業首當其衝，許多人不敢上館子吃飯，高雄有飯店業者因應疫情改變消費型態，賣餐盒度小月。高雄福華飯店昨天首度試水溫，準備40份百元餐盒，半小時銷售一空；寒軒國際大飯店推出餐盒外賣、外送服務，搶攻外食族商機。

熱門新聞

屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

高捷紅線延伸線 估2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。