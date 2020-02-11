屏基高規格「備戰」 無中港澳旅遊史才能進入醫院

因應新冠肺炎（武漢肺炎），屏東基督教醫院高規格備戰，上月24日起即啟用急診戶外檢傷站、戶外等候區及行動批掛櫃台，今天起，民眾進入屏基需刷健保卡、身分證、駕照或居留證，以確認14天內是否有中港澳旅遊史，有旅遊史非看診民眾不可進入醫院，看診民眾則至急診戶外分流看診。

屏基為符合中央衛生主管機關感控防疫機制，上月24日起即進行檢傷分流，建立防線，務求杜絕交叉感染危機，有中國大陸旅遊史、出現發燒或呼吸道症狀的民眾將直接在急診室外的防疫治療區接受看診，與其他病患隔離分流，避免交叉感染。

今起再擴大管制，凡是進入屏基的民眾都必須刷健保卡或身分證等證件，以確認14天內是否有中港澳旅遊史，有旅遊史非看診民眾不可進入醫院，如是需要看診的民眾則至急診戶外分流看診。

至於衛生福利部屏東醫院則是管制進出口，只要能大門及急診進出，進入民眾必須量額溫、戴口罩，未發燒且戴口罩者才能進入。