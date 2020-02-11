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高市兩萬美元送學子出國研修 綠營疑解罷韓壓力

中央社 / 高雄11日電

高市府今天公布「飛躍一百滿天星」計畫，供100名大學生、每人1年總金額新台幣70萬元以內出國研修，盼提升國際競爭力。不過，綠營議員質疑此計畫是討好青年以解「罷韓」壓力。

民進黨市議員黃文益接受中央社記者電話訪問，質疑市府在議會審畢109年總預算後才提計畫是在規避議會監督；再者，要動支近7000萬元經費推動這項計畫，顯然要挪用其它經費，質疑市府預算編列太浮濫。

黃文益說，支持青年出國計畫，但眼前正值武漢肺炎防疫關鍵，既然市府有多餘經費應該做好防疫；他質疑韓國瑜要用金錢攻勢討好年輕選民，是在紓解「罷韓」壓力；民進黨市議員陳致中則質疑篩選的公平性，且預計9月可以送出首批學生出國的計畫，屆時恐已錯過申請學校時程。

韓國瑜在競選總統期間提出「讓大學生免費出國留學一年」的政策，當時外界關切經費如何籌措。今天韓國瑜與教育局長吳榕峯、青年局長林鼎超召開「飛躍一百滿天星計畫」記者會。

有關計畫未於109年度總預算中編列，吳榕峯說明，經費要從「教育發展基金」項下支應，提供對象100名，外加來回機票，折合新台幣每人不超過70萬元。

吳榕峯表示，市府預計4至6月月公告申請辦法及作業，7至9月完成第一階段甄審作業公告結果，可望讓學生順利於9月出國。他說明，這項計畫會保障不同身分別學生，要求設籍高雄市5年以上、並保留一般、中低、低收及原住民、新住民及身障者申請名額。

韓國瑜指出，人才是最重要的資產，市府要遴選並提供大學、碩士及博士班學生出國求學經費，以1年為期，2萬美元分4季提供，盼青年學子可以和國際接軌。經過一年的學習後，可以預期學生的語言、解決問題、交朋友能力都會提升，提早今天公告是要讓有心爭取的學生預做準備。不過，事後吳榕峯說明「滿天星計畫只提供大專及大學生」。

另外，韓國瑜也宣布二階段以警消公教為補助對象。他說，高雄市財政困難，基於人才培育提升競爭力刻不容緩，為提升市府施政品質及深化國際視野，預計明年挑選優秀公教警消提供每人1年2萬美元補助，讓具潛力同仁到國外政府機關、研究機構研究，引入新進理念。預算110年起由教育局及人事處編列辦理。

韓國瑜 出國 青年
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