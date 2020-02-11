高雄農產熱銷星馬 帶動其他縣市農產銷量

高雄市拓展外銷通路，高雄市農業局今說，高雄農產外銷星馬大超市通路，銷量爆量成長年增150%，高雄農產2月14日將再裝櫃32公噸啟航星馬。高雄農產熱銷，也帶動星馬超市通路多採購高雄以外農產達52公噸。

高雄市農業局表示，市府經營新加坡及馬來西亞等南向國家通路，除了去年3月底與新加坡NTUC Fairprice、昇菘超市及馬來西亞的Euro-atlantic通路商簽下農產貿易合約，今年更首次將阿蓮的小番茄推進星馬超市，為高雄農產尋求新商機。

此外，2月14日高雄水果即將裝櫃前往新加坡，包括內門的紅心芭樂200箱、阿蓮及內門的芭樂1000箱、阿蓮及燕巢的蜜棗500箱、高雄鳳梨400箱、六龜蓮霧500箱、阿蓮小番茄100箱及美濃木瓜400箱，共計25.24公噸。

另還有前往馬來西亞的紅心芭樂200箱、芭樂150箱、蜜棗200箱、蓮霧500箱以及小番茄50箱，共計32公噸。

農業局說，此次有超過30公噸的生鮮水果外銷星馬，配合當地超市舉辦試吃活動，將高雄優質的水果推廣給星馬民眾，當地民眾可在NTUC Fairprice超市、昇菘超市、AEON等知名連鎖超市採購。

農業局說，因去年市長韓國瑜訪星馬簽約造成的熱絡效應，讓高雄農產在星馬熱銷，108年度高雄農產外銷星馬達406公噸，較107年163公噸，大幅成長近150％，今年包含即將出貨的量，亦已外銷63公噸。

延續去年熱度，農業局說，此次貿易甚至帶動超市與通路商採購高雄以外的農產品高達52.3公噸 ，一併上架新加坡超市，品項包括台東鳳梨釋迦、彰化葡萄、雲林紅蘿蔔、高麗菜、西芹、美生菜、嘉義小彩椒、彰化地瓜、菇類等農產。