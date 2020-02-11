多元就業方案助地方創生 實踐消費者與農為鄰

屏縣農往直前發展協會為實踐「消費者與農為鄰」理念，運用勞動部多元就業開發方案，經營小農直販所實體店面，勞動部鼓勵對地方創生有興趣民間團體，可透過方案獲專業協助。

被稱為「搖滾雞農」的陳健福回鄉10多年，與一群青農成功在地方創生上扎根，他今天為勞動部現身說法，陳健福表示，農往直前協會由屏東農業大學畢業的當地青農組成，成員從事的行業包括農、漁及畜牧業，他自己是在辭掉台北工程師工作後，返鄉從事雞農工作。

有別於上一代的養雞模式，陳健福運用2段飼育法飼養雞隻取得產銷履歷肉雞認證，工作之餘，因熱愛搖滾樂、身兼專業錄音師身分，在雞舍旁辦公室設錄音室，後來索性將肉雞品牌取為「搖滾雞」，去年入選為台灣設計展主題便當主菜之一。

「每一位農民都對土地懷抱著濃厚情感與熱情」陳健福說，以協會來說，當地青農為推廣優質產物，實踐「與農為鄰，提供產業直送新鮮食材」想法，申請運用勞動部高屏澎東分署多元就業開發方案，經營小農直販所建立「田中央小農物產鋪」品牌。

陳健福表示，藉由這個計畫進用的產業行銷人員與消費者面對面互動交流，提升民眾對農產品認識，同時整合協會成員的農產品，穩定生產及銷售量。

為了更進一步讓大眾看見農業的重要性與可能性，陳健福將農業結合音樂，與協會一同推動農人音樂祭，用音樂喚起大家對農民生存議題的關注，增進對農業價值的認同，農人音樂祭今年將邁入第3年，已逐漸打出知名度。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，勞動部「多元就業方案」與「培力就業計畫」與民間團體攜手合作，透過創新的工作型態與商業模式，協助在地產業發展，創造多元就業機會，對地方創生有興趣的民間團體，可透過多元及培力兩方案計畫行列，獲得更多專業協助與創意經驗。