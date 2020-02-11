快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

屏東民眾搶買酒精 幼兒園派老師排隊採購

中央社 / 屏東縣11日電

酒精成為民眾防疫搶購物品，屏東市林森路的台灣菸酒公司營業所今天上午7時就有民眾排隊，1名幼兒園老師說，為了防疫，幼兒園每天都將派1名老師排隊買酒精。

行政院指示國營事業台灣菸酒公司和台糖加入酒精生產行列。台酒首批由屏東酒廠生產的75%防疫酒精，今天正式上架販售，但屏東酒廠和屏東市林森路的營業所今天都沒分配到75%酒精。

屏東酒廠今天沒被分配到販賣的酒精，屏東市林森路營業所分配到240瓶容量500ml的95%酒精，售價新台幣65元，因而吸引大批民眾排隊，每個人限買1瓶。

林森路營業所在大門公告上午10時開始發號碼牌，但上午7時就有10多名民眾開始排隊，到8時許，排隊人數已達近200人，不少人拿矮凳子坐著等候，還在放假的小朋友也被派出來排隊搶購，由於排隊人多，營業所在9時開始清點人數，以避免昨天有人排隊最後買不到怨聲連連的狀況。

排第1位的是1名幼兒園男老師，住屏東市隔壁的長治鄉，他說，上午7時就到場排隊，他所服務的幼兒園為了要有足夠的酒精讓園內師生消毒防疫，從今天開始每天將會派1名老師至營業所排隊買酒精，他開玩笑的說，「現在上班時間提早了」。

屏東酒廠昨天賣95%酒精，不到1小時被搶光，廠長鄭明鐘表示，酒精由總公司分配給各營業所販售，今天屏東酒廠沒有被分配到酒精，至於明天以後會不會有，還不知道。

除了位於內埔鄉工業區的屏東酒廠外，台酒在屏東全縣有7個營業所，分別在屏東市、里港、潮州、東港、內埔、枋寮和恆春。

鄭明鐘表示，總公司會在每天下午分配第2天給各營業所的銷售量，民眾可以在每天下午下班前打電話到營業所詢問或上台酒官網查詢第2天哪個營業所有販賣酒精。

屏東 幼兒園
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

防疫次氯酸水跟著熱銷 衛生單位提醒不能食用

在實驗室暴露於病毒中 醫檢師盼口罩酒精無限供應

錯怪肉類是環保殺手？日研究：甜食酒精碳足跡更高

搶不到酒精嗎？理科太太分享替代品：藥局還很多

相關新聞

韓國瑜提滿天星計畫 員警想深造還得看口袋夠不夠深

高雄市政府今天提出「飛躍一百，滿天星計畫」，計畫分階段送大專學生和公、教、警、消人員出國深造，高雄市警員警認為，對鑑識及...

金門違反居家檢疫第2例男子喊冤 衛生局：證據確鑿

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發燒，全國居家檢疫者數據持續攀升，金門縣衛生局今天開罰第2例違反居家檢疫外出趴趴走的董姓男子...

四重溪「美人湯」可帶著走 溫泉美妝品驚艷上市

曾沉寂長達半世紀屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，縣府近年陸續投入上億經費改造日式風情溫泉公園，並接連2年打造夢幻的燈海夜景，人...

韓國瑜滿天星扶弱拔尖 保障身障清寒新住民原住民名額

高雄市長韓國瑜今天提出「飛躍一百、滿天星計畫」，市府目的在「扶弱拔尖」扶助經濟弱勢與提拔頂尖學生，協助學生拓展國際視野，...

高雄市滿天星計畫送青年出國 學者稱許「好棒棒」

高雄市長韓國瑜兌現競選承諾，推「滿天星計畫」鼓勵30歲以下青年學子赴海外留學增廣見聞，參與計畫起草的義守大學國際及兩岸事...

正觀藝術中心喬遷開幕首推阮春綠漆畫個展

正觀藝術中心喬遷高雄港牌樓前七賢三路10號，開幕重頭戲首檔展覽，推出越南天才畫家阮春綠個展，即日起至2月29日展出「星球...

屏基高規格「備戰」 無中港澳旅遊史才能進入醫院

因應新冠肺炎（武漢肺炎），屏東基督教醫院高規格備戰，上月24日起即啟用急診戶外檢傷站、戶外等候區及行動批掛櫃台，今天起，...

高雄農產熱銷星馬 帶動其他縣市農產銷量

高雄市拓展外銷通路，高雄市農業局今說，高雄農產外銷星馬大超市通路，銷量爆量成長年增150%，高雄農產2月14日將再裝櫃3...

被質疑治安亮紅燈 李永癸：高雄治安平穩

對高雄連日發生多起暴力衝突，治安問題遭到質疑，高雄市警察局長李永癸今受訪說，去年跟前年比，所有刑案發生降低百分之2.2，...

對抗疫情！ 內門觀音佛祖4天遶境祈福路線大公開

今年是高雄內門宋江陣20周年，正值新冠肺炎（武漢肺炎）侵襲各地，今年除宋江陣展演與競賽外，羅漢門迎佛祖遶境祈福行程也很受...

千里尋恩師 龍肚國小師生跨海緬懷日籍老校長

高雄美濃龍肚國小今年創校滿百年，校史上共有6名日籍校長留下教學紀錄。校方輾轉得知第三任校長六山春英過世後葬在日本奈良，趁...

疫情延燒 飯店餐盒搶商機

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，餐旅業首當其衝，許多人不敢上館子吃飯，高雄有飯店業者因應疫情改變消費型態，賣餐盒度小月。高雄福華飯店昨天首度試水溫，準備40份百元餐盒，半小時銷售一空；寒軒國際大飯店推出餐盒外賣、外送服務，搶攻外食族商機。

熱門新聞

屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

高捷紅線延伸線 估2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。