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對抗疫情！ 內門觀音佛祖4天遶境祈福路線大公開
今年是高雄內門宋江陣20周年，正值新冠肺炎（武漢肺炎）侵襲各地，今年除宋江陣展演與競賽外，羅漢門迎佛祖遶境祈福行程也很受民眾期待。內門紫竹寺表示，今年遶境行程安排在2月29日、3月1日、3月7日、3月8日舉辦，歡迎信眾跟隨陣頭遶境各地，祈求全境平安。
神明遶境具有出巡各地，替境內消災解厄的祈福意義，今年宋江陣活動由內門紫竹寺主辦，活動從2月26日開幕，系列活動舉辦至3月8日結束，4天遶境活動分散在活動期間的周休假期舉辦，便利上班族參加遶境活動。
主辦單位指出，紫竹寺主祀觀世音，民間信仰中，觀世音是救苦救難的化身，自清代中葉起，內門觀音佛祖即有遶境祈福傳統，此活動已被文化部列入國家重要民俗慶典；近日肺炎疫情肆虐各地，內門各庄頭文武陣頭護駕觀音佛祖遶境，祈求風調雨順、國泰民安。
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