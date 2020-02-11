對抗疫情！ 內門觀音佛祖4天遶境祈福路線大公開

今年是高雄內門宋江陣20周年，正值新冠肺炎（武漢肺炎）侵襲各地，今年除宋江陣展演與競賽外，羅漢門迎佛祖遶境祈福行程也很受民眾期待。內門紫竹寺表示，今年遶境行程安排在2月29日、3月1日、3月7日、3月8日舉辦，歡迎信眾跟隨陣頭遶境各地，祈求全境平安。

神明遶境具有出巡各地，替境內消災解厄的祈福意義，今年宋江陣活動由內門紫竹寺主辦，活動從2月26日開幕，系列活動舉辦至3月8日結束，4天遶境活動分散在活動期間的周休假期舉辦，便利上班族參加遶境活動。