趕進度衝份數 罷韓擺攤推許願池計畫

公民團體罷韓連署如火如荼進行，衝刺這週達成30萬份連署書，早上在街頭晚上到夜市擺攤，趕場催進度，近日還推出「罷免許願池」，首站前進市長韓國瑜家樓下，連署大有斬獲。

台灣基進新聞部副主任張博洋今天接受聯訪指出，昨天傍晚前進韓國瑜家樓下設攤，原以為韓國瑜的鄰居可能相對同情他或對他友善，但是連署結果蒐集破百份連署書。

他表示，韓國瑜的鄰居絡繹不絕簽署，還有人透露曾親眼目睹韓國瑜到上午10時左右才出門「真的凍未條」，他說「市長的懶，鄰居最清楚」。

基進還設計「罷韓擺攤許願池計畫」，開放民眾提供最想要擺攤地點，基進就會前進設攤。

台灣基進及Wecare高雄公民團體今天一早在大順、博愛路口向過往的人車宣傳罷韓連署，現場有準備上班的民眾停車連署，也有人繳回已填妥的連署書。

罷韓法定領銜人陳冠榮指出，啟動「六、日動員令」後，目前的連署份數是21萬4378份，呼籲民眾繼續衝刺連署罷韓，這週內要達成30萬份數目標。

他指出，連署過程民眾熱情回應為罷韓行動加油打氣，代表市民厭惡韓國瑜；他形容「高雄人就像是天蠍座一樣愛恨分明」，喜歡的時候非常專情，但是討厭的時候並不會因為偽裝、虛偽改變就忘了對方的不好。

有媒體民調顯示，高雄市民贊成罷免的比例超過53%，數字和一個月前做的相當。Wecare高雄召集人尹立指出，數據顯示，民意並不會因為韓國瑜刻意裝乖而對他的厭惡有所消減，他說罷韓連署書很快就會達到30萬份並將送選委會，他認為對韓國瑜最好的方式還是「自我了斷最快」。

罷韓連署計畫這週達到30萬份連署書目標，以利在6月底辦理罷免投票、7月初罷免成功解除市長韓國瑜職務。

高雄市目前公民數約228萬，依據選罷法規定，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。