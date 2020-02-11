快訊

直播／防疫！港澳警示升三級 星國二級泰國一級注意

「決戰」百萬難民潮？敘利亞猛轟 土耳其敘北部隊7日11死

趕進度衝份數 罷韓擺攤推許願池計畫

中央社 / 高雄11日電

公民團體罷韓連署如火如荼進行，衝刺這週達成30萬份連署書，早上在街頭晚上到夜市擺攤，趕場催進度，近日還推出「罷免許願池」，首站前進市長韓國瑜家樓下，連署大有斬獲。

台灣基進新聞部副主任張博洋今天接受聯訪指出，昨天傍晚前進韓國瑜家樓下設攤，原以為韓國瑜的鄰居可能相對同情他或對他友善，但是連署結果蒐集破百份連署書。

他表示，韓國瑜的鄰居絡繹不絕簽署，還有人透露曾親眼目睹韓國瑜到上午10時左右才出門「真的凍未條」，他說「市長的懶，鄰居最清楚」。

基進還設計「罷韓擺攤許願池計畫」，開放民眾提供最想要擺攤地點，基進就會前進設攤。

台灣基進及Wecare高雄公民團體今天一早在大順、博愛路口向過往的人車宣傳罷韓連署，現場有準備上班的民眾停車連署，也有人繳回已填妥的連署書。

罷韓法定領銜人陳冠榮指出，啟動「六、日動員令」後，目前的連署份數是21萬4378份，呼籲民眾繼續衝刺連署罷韓，這週內要達成30萬份數目標。

他指出，連署過程民眾熱情回應為罷韓行動加油打氣，代表市民厭惡韓國瑜；他形容「高雄人就像是天蠍座一樣愛恨分明」，喜歡的時候非常專情，但是討厭的時候並不會因為偽裝、虛偽改變就忘了對方的不好。

有媒體民調顯示，高雄市民贊成罷免的比例超過53%，數字和一個月前做的相當。Wecare高雄召集人尹立指出，數據顯示，民意並不會因為韓國瑜刻意裝乖而對他的厭惡有所消減，他說罷韓連署書很快就會達到30萬份並將送選委會，他認為對韓國瑜最好的方式還是「自我了斷最快」。

罷韓連署計畫這週達到30萬份連署書目標，以利在6月底辦理罷免投票、7月初罷免成功解除市長韓國瑜職務。

高雄市目前公民數約228萬，依據選罷法規定，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

韓國瑜 罷韓 罷免
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

密閉空間戴口罩？韓國瑜：一定要

韓國瑜主持疫情應變會議 重申室內一定要戴口罩

內門宋江陣22日如期登場 做好防護不畏疫情

高雄內門宋江陣教防疫三招 市長韓國瑜帶頭學

相關新聞

高雄農產熱銷星馬 帶動其他縣市農產銷量

高雄市拓展外銷通路，高雄市農業局今說，高雄農產外銷星馬大超市通路，銷量爆量成長年增150%，高雄農產2月14日將再裝櫃3...

被質疑治安亮紅燈 李永癸：高雄治安平穩

對高雄連日發生多起暴力衝突，治安問題遭到質疑，高雄市警察局長李永癸今受訪說，去年跟前年比，所有刑案發生降低百分之2.2，...

對抗疫情！ 內門觀音佛祖4天遶境祈福路線大公開

今年是高雄內門宋江陣20周年，正值新冠肺炎（武漢肺炎）侵襲各地，今年除宋江陣展演與競賽外，羅漢門迎佛祖遶境祈福行程也很受...

千里尋恩師 龍肚國小師生跨海緬懷日籍老校長

高雄美濃龍肚國小今年創校滿百年，校史上共有6名日籍校長留下教學紀錄。校方輾轉得知第三任校長六山春英過世後葬在日本奈良，趁...

疫情延燒 飯店餐盒搶商機

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，餐旅業首當其衝，許多人不敢上館子吃飯，高雄有飯店業者因應疫情改變消費型態，賣餐盒度小月。高雄福華飯店昨天首度試水溫，準備40份百元餐盒，半小時銷售一空；寒軒國際大飯店推出餐盒外賣、外送服務，搶攻外食族商機。

高捷紅線延伸線 估2025年完工

高雄市政府持續推動捷運、輕軌建設，建構完善交通路網，高捷紅線延伸線已將綜合規畫送交通部轉國發會審查，預計2025年完工；高捷黃線中央已同意可行性評估，研擬綜合規畫中。輕軌二階工程整體進度67%，除爭議路段外，其他無爭議路段將在今年底完工。

影／野生鹿群橫行高雄山區破壞作物 鹿埔農民喊苦

野生動物中，不只台灣獼猴會造成農損，高雄田寮山區近年野生梅花鹿與水鹿數量攀升，農民栽種的香蕉、芭樂、芒果等果樹無一倖免，私有農地與國有林地災情不一。除破壞作物外，野生鹿不時闖入民宅或穿越道路引發車禍，居民談起鹿害滿腹苦水。林務局屏東林管處表示，可輔導受害農民架設電圍網以防治野生動物危害。

韓國瑜主持疫情應變會議 重申室內一定要戴口罩

高雄市長韓國瑜今下午召開第6次一級疫情應變會議，面對口罩短缺，他重申「室內一定要戴口罩」，他表示，新冠肺炎（武漢肺炎）蔓延狀況並未緩和，料敵從寬，希望市民朋友養成戴口罩習慣，他也要求觀光局、運動發展局，盡量鼓勵戶外觀光來應變，但室內一定要戴口罩，除非確定一級防護降低為二級，或是疫情緩和結束了，當然可以不用再戴口罩。

高雄內門宋江陣教防疫三招 市長韓國瑜帶頭學

今年是高雄內門宋江陣活動20周年，遇到武漢新冠肺炎疫情，高雄市政府請今年承辦的紫竹寺宋江陣頭師父示範抗疫宋江陣三招式，高雄市觀光局觀光發展科長吳契德說，這些都是以宋江陣比武的招式為主，主要是希望民眾多運動強身。

屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

受八八風災重創的屏東縣霧台鄉，在休養生息、斷橋斷路修復後，掀起部落觀光熱，雖帶進觀光財，但遊客私闖秘境、民宅、亂停車等亂象不斷，霧台鄉公所推動畫定「自然人文生態景觀區」，預定下月公告，屆時，未透過社區窗口私闖哈尤溪等秘境將開罰；耗時3年穿梭部落溝通的屏科大森林系教授陳美惠說，發展觀光也要留住部落原貎，這是原鄉創造多贏的「妙帖」。

高雄內門宋江陣20周年 今年不辦比賽採邀請制

高雄內門宋江陣活動今年邁入第20年，輪到300年歷史的內門紫竹寺主辦，22、23日有文武陣頭拜觀音，向觀音佛祖祈願，共同度過武漢新冠肺炎疫情難關，今年也首度不辦競賽，改採邀請歷年比賽得獎隊伍參加選拔賽，共邀13隊，前10名精彩的隊伍，每隊可獲10萬元。

野生動物肆虐破壞農作 高雄農業局邀專家提對策

近年來，高雄市政府農業局與行政院農業委員會林務局推動國土綠網及地質公園計畫，在田寮及阿蓮地區鼓勵農民採用友善環境耕作方式...

熱門新聞

台積電嘉義徵400名技術員 年薪上看60萬

屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

侯友宜鐵腕再現 拆除板橋大觀路長期鐵皮違建

捷運亞東醫院2號出口 周六起封閉加裝電扶梯

虎尾科大高規格迎港澳生 專人接機送到單人隔離房

武漢肺炎防疫 南投居家檢疫列管仍有74人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。