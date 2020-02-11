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曾遭88水災蹂躪的原鄉部落 原地重建後今美如桃花源

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏科大森林系教授陳美惠以「林下經濟」概念導入適合在森林下栽植的作物、開發成伴手禮商品，改善經濟條件。記者潘欣中／翻攝

2009年八八風災後，受到重創的原民部落，在官民協助下不斷找尋新生機會；位處屏東縣北端山中的霧台鄉大武部落，居民無法割捨原生土地的感情放棄遷居永久屋，選擇就地重建的族人慢慢重建被大水沖毀的農地，在屏東科技大學團隊陪伴協助下，不僅種回原生作物、開發新經濟作物，還養出供不應求的優質好雞、導入「小而美」的部落生態旅遊，一步步走出部落新希望，遊客驚訝宛如置身桃花源。

2009年的一場超驚人大雨，重創南台灣許多原鄉部落，造成路毀橋斷、家園毀損，部分選擇遷居永久屋，但大武部落居民不忍離開原鄉，決定就地重建，就地重建協會執行長彭玉花，時任大武村長，憶起帶著族人一起重建的甘苦日子，不禁酸了鼻；她說，最初幾年交通不便，出入需走河床路，汍期常面臨道路中斷，食物缺乏，於是開始種植部落傳統食物小米，提供應急時的糧食。

屏東科技大學工作團隊進駐協助，不僅種回曾經中斷種植的紅藜等傳統作物，還引進試種山當歸、金線蓮、建菇舍，從中興大學引進優質土雞，開創部落農業經濟；屏科大森林系教授陳美惠說，恢復種植有助地力改善，部落中許多百年梯田，壘石田埂具有護坡功能，需要不斷種植、維護，才能保持梯田的完好，以「林下經濟」概念導入適合在森林下栽植的作物、開發成伴手禮商品，改善經濟條件。

在大武人齊心協力下，田地面積越來越大，作物種類越來越多，大武森土雞供不應求，大武部落儼然是座「山中糧倉」；當地有七彩岩壁的網紅哈尤溪秘境，與世無爭隱居在山谷中，來訪遊客並不多，屏科大團隊再輔導社區導入部落生態旅遊，帶遊客享山中美食和深度人文旅遊，並邀千里步道協會協助，舉辦步道修復工作假期，重現百年古步道，遊客驚訝宛如置身桃花源。

彭玉花說，10年多來，從復耕、種植、開發商品，再導入觀光進入部落生態旅遊，大武部落以緩慢的腳步，穩健地走出部落希望，不敢說重建完成，但已看到未來的希望，愈來愈多青年族人返村一起打拚；許多受災部落在重建之後，交通便利，增加景點，人潮湧入反而造成居民困擾，期許規範遊客旅遊行為的「霧台鄉自然人文生態景觀區」公告實施後，讓部落的生活、環境與旅遊品質再升級。

位處屏東縣北端山中的霧台鄉大武部落，居民無法割捨原生土地的感情放棄遷居永久屋，選擇就地重建，一步步走出部落新希望，遊客驚訝宛如置身桃花源。記者潘欣中／翻攝
屏東霧台鄉大武部落居民災後重建被大水沖毀的農地，在屏東科技大學團隊陪伴協助下，不僅種回原生作物、開發新經濟作物，還養出供不應求的優質土雞，翻轉山中經濟。圖／大武部落提供
屏東霧台鄉大武部落居民災後重建被大水沖毀的農地，在屏東科技大學團隊陪伴協助下，不僅種回原生作物、開發新經濟作物，並以工作假期方式重修古步道。圖／大武部落提供
屏東霧台鄉大武部落居民災後重建被大水沖毀的農地，在屏東科技大學團隊陪伴協助下，不僅種回原生作物、開發新經濟作物，還養出供不應求的優質土雞、香菇，翻轉山中經濟。圖／大武部落提供
屏東霧台鄉大武部落有七彩岩壁的網紅哈尤溪秘境，屏科大團隊輔導社區導入部落生態旅遊，帶遊客享山中美食和深度人文旅遊。圖／大武部落提供

屏東縣 生態旅遊
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