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千里尋恩師 龍肚國小師生跨海緬懷日籍老校長

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
西元1937年，龍肚國小第12屆畢業生與校長六山春英〈第一排黑衣者右邊〉合照留念。圖／龍肚國小提供

高雄美濃龍肚國小今年創校滿百年，校史上共有6名日籍校長留下教學紀錄。校方輾轉得知第三任校長六山春英過世後葬在日本奈良，趁寒假發起「千里尋恩師」活動，師生一行人帶著老照片赴日祭拜緬懷，日籍校長家人激動落淚，感謝台灣人未遺忘這段跨越百年的師生情。

龍肚國小創校於日治時期大正9年（西元1920年），今年3月慶祝百年校慶。為迎接校慶到來，校方2年前著手整理校史，陸續找出6位日籍校長地址。去年透過京都平安女子學院大學教授陳虹彣協助，以書信聯繫第三任校長六山春英（1936-1937）家人，得知六山校長的墓碑位在奈良光永寺。

為讓百年校史紀錄更完整，龍肚國小校長張二文帶著師生赴日參訪，此活動也是創校以來首度跨海交流。寒假期間，師生14人前往光永寺祭拜六山校長，此行也攜帶數張老照片贈送日籍校長家人，當年在龍肚國小校長宿舍出生的六山校長的第三個兒子、六山英男感觸很深，弟弟六山紀男則是流下感動淚水。

家人說，六山校長的父親也是教師出身，曾在屏東萬丹公學校當過校長，父子兩人都在台灣教育界服務過，可惜沒有影像可供家人追念，學校提供的老照片彌足珍貴。

張二文表示，此行不只祭拜老校長，學生也前往六山校長家鄉的高取町立小学校交流，兩校學生分享台日兩地的客家文化與食農教育。學生們入班學習，傳授日本學生客家粄印DIY，並與班級共餐，體驗日本學童的營養午餐「給食」教育，海外見習活動串聯起2千公里外的上世紀學校情誼。

龍肚國小師生祭拜已故老校長六山春英。圖／龍肚國小提供
台日交流，龍肚國小學生（右邊）與日本（左邊）高取町立小学校學童互贈禮物。圖／龍肚國小提供
龍肚國小校長張二文（右二）率參訪師生悼念已故老校長六山春英。圖／龍肚國小提供

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