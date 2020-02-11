千里尋恩師 龍肚國小師生跨海緬懷日籍老校長

高雄美濃龍肚國小今年創校滿百年，校史上共有6名日籍校長留下教學紀錄。校方輾轉得知第三任校長六山春英過世後葬在日本奈良，趁寒假發起「千里尋恩師」活動，師生一行人帶著老照片赴日祭拜緬懷，日籍校長家人激動落淚，感謝台灣人未遺忘這段跨越百年的師生情。

龍肚國小創校於日治時期大正9年（西元1920年），今年3月慶祝百年校慶。為迎接校慶到來，校方2年前著手整理校史，陸續找出6位日籍校長地址。去年透過京都平安女子學院大學教授陳虹彣協助，以書信聯繫第三任校長六山春英（1936-1937）家人，得知六山校長的墓碑位在奈良光永寺。

為讓百年校史紀錄更完整，龍肚國小校長張二文帶著師生赴日參訪，此活動也是創校以來首度跨海交流。寒假期間，師生14人前往光永寺祭拜六山校長，此行也攜帶數張老照片贈送日籍校長家人，當年在龍肚國小校長宿舍出生的六山校長的第三個兒子、六山英男感觸很深，弟弟六山紀男則是流下感動淚水。

家人說，六山校長的父親也是教師出身，曾在屏東萬丹公學校當過校長，父子兩人都在台灣教育界服務過，可惜沒有影像可供家人追念，學校提供的老照片彌足珍貴。