快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽飛機聲長大的烏崁高麗菜 變身高麗菜酸紅到海外

聯合報 / 記者王昭月／澎湖即時報導
陳明宗（右），鄭採艾夫妻不忍見烏崁老農為高麗菜滯銷而苦惱，應用食品宋加工專業研發成天然高麗菜酸，變成特色伴手禮，增加老農收益。記者王昭月／攝影

澎湖縣烏崁地區飽受乾旱、鹽害、風害及噪音，又是縣內嫌惡設施集中地，集逆境大成，但種出的高麗菜卻肉厚脆甜，顆顆都是巨無霸，在地人笑稱「烏崁的高麗菜是聽飛機聲長大的」，自我解嘲的背後則展現澎湖人堅忍包容的精神。烏崁社區近年嘗試進一步加工製造高麗菜酸，因天然美味，成為特色伴色禮，讓烏崁高麗菜產業走出全新的方向。

澎湖縣烏崁里的高麗菜田，集中在馬公機場南端航道下，每天飛機在天空呼嘯而過。但烏崁人樂天知命，認為飛機氣流讓當地高麗菜天天享受SPA浴，飛機聲則是讓高麗菜長大的催化劑，因此烏崁的高麗菜長得又大又好。

5年前協助烏崁社區創辦高麗菜王競賽的陳明宗、鄭採艾夫婦，是點燃烏崁高麗菜產業文化的幕後推手。陳明宗曾在澎湖科大教書，夫妻都具食品加工專業，因不忍見烏崁老農為了高麗菜滯銷而煩惱，研發成天然高麗菜酸，讓高麗菜成為另種佳餚，結果高麗菜酸在市場上頗獲青睞，甚至有馬來西亞外僑大批採購。

陳明宗說，烏崁地區乾旱、風大又有鹽害，縣內海淡廠、流浪犬收容中心、生命紀念園區等嫌惡設施也都設在這裡，貧瘠土地雖然導致生長速度偏慢，卻反而造就高麗菜甜分，取天然乳酸再發酵成高麗菜酸，風味更獨特。

鄭採艾說，烏崁的高麗菜個頭大，一顆有時重達2、30台斤，老農常帶著1、2顆搭公車到馬公市北辰市場擺地攤分切販賣，價格經常任人宰割，碰到滯銷時，心血更全付諸東流，現在製成高麗菜酸，則可以提高收益。陳明宗表示，目前後段加工銷售不成問題，縣府若能引入青農利用廢耕地種植，撐大產量，產業會更加活絡。

澎湖烏崁高麗麗菜，不落地風乾後，再加上天然乳酸製成風味獨特的高麗菜酸。記者王昭月／攝影

高麗菜 澎湖 馬公
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

惡土種出高甜分 澎湖高麗菜酸搶手

農民求救！延後開學造成營養午餐契作蔬菜滯銷

部分茶葉高麗菜凍傷 南投農業處籲做好防寒

台中梨山清晨零下6度 整顆高麗菜結冰「頂扣扣」

相關新聞

曾遭88水災蹂躪的原鄉部落 原地重建後今美如桃花源

2009年八八風災後，受到重創的原民部落，在官民協助下不斷找尋新生機會；位處屏東縣北端山中的霧台鄉大武部落，居民無法割捨...

千里尋恩師 龍肚國小師生跨海緬懷日籍老校長

高雄美濃龍肚國小今年創校滿百年，校史上共有6名日籍校長留下教學紀錄。校方輾轉得知第三任校長六山春英過世後葬在日本奈良，趁...

聽飛機聲長大的烏崁高麗菜 變身高麗菜酸紅到海外

澎湖縣烏崁地區飽受乾旱、鹽害、風害及噪音，又是縣內嫌惡設施集中地，集逆境大成，但種出的高麗菜卻肉厚脆甜，顆顆都是巨無霸，...

疫情延燒 飯店餐盒搶商機

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，餐旅業首當其衝，許多人不敢上館子吃飯，高雄有飯店業者因應疫情改變消費型態，賣餐盒度小月。高雄福華飯店昨天首度試水溫，準備40份百元餐盒，半小時銷售一空；寒軒國際大飯店推出餐盒外賣、外送服務，搶攻外食族商機。

高捷紅線延伸線 估2025年完工

高雄市政府持續推動捷運、輕軌建設，建構完善交通路網，高捷紅線延伸線已將綜合規畫送交通部轉國發會審查，預計2025年完工；高捷黃線中央已同意可行性評估，研擬綜合規畫中。輕軌二階工程整體進度67%，除爭議路段外，其他無爭議路段將在今年底完工。

影／野生鹿群橫行高雄山區破壞作物 鹿埔農民喊苦

野生動物中，不只台灣獼猴會造成農損，高雄田寮山區近年野生梅花鹿與水鹿數量攀升，農民栽種的香蕉、芭樂、芒果等果樹無一倖免，私有農地與國有林地災情不一。除破壞作物外，野生鹿不時闖入民宅或穿越道路引發車禍，居民談起鹿害滿腹苦水。林務局屏東林管處表示，可輔導受害農民架設電圍網以防治野生動物危害。

韓國瑜主持疫情應變會議 重申室內一定要戴口罩

高雄市長韓國瑜今下午召開第6次一級疫情應變會議，面對口罩短缺，他重申「室內一定要戴口罩」，他表示，新冠肺炎（武漢肺炎）蔓延狀況並未緩和，料敵從寬，希望市民朋友養成戴口罩習慣，他也要求觀光局、運動發展局，盡量鼓勵戶外觀光來應變，但室內一定要戴口罩，除非確定一級防護降低為二級，或是疫情緩和結束了，當然可以不用再戴口罩。

高雄內門宋江陣教防疫三招 市長韓國瑜帶頭學

今年是高雄內門宋江陣活動20周年，遇到武漢新冠肺炎疫情，高雄市政府請今年承辦的紫竹寺宋江陣頭師父示範抗疫宋江陣三招式，高雄市觀光局觀光發展科長吳契德說，這些都是以宋江陣比武的招式為主，主要是希望民眾多運動強身。

屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

受八八風災重創的屏東縣霧台鄉，在休養生息、斷橋斷路修復後，掀起部落觀光熱，雖帶進觀光財，但遊客私闖秘境、民宅、亂停車等亂象不斷，霧台鄉公所推動畫定「自然人文生態景觀區」，預定下月公告，屆時，未透過社區窗口私闖哈尤溪等秘境將開罰；耗時3年穿梭部落溝通的屏科大森林系教授陳美惠說，發展觀光也要留住部落原貎，這是原鄉創造多贏的「妙帖」。

高雄內門宋江陣20周年 今年不辦比賽採邀請制

高雄內門宋江陣活動今年邁入第20年，輪到300年歷史的內門紫竹寺主辦，22、23日有文武陣頭拜觀音，向觀音佛祖祈願，共同度過武漢新冠肺炎疫情難關，今年也首度不辦競賽，改採邀請歷年比賽得獎隊伍參加選拔賽，共邀13隊，前10名精彩的隊伍，每隊可獲10萬元。

野生動物肆虐破壞農作 高雄農業局邀專家提對策

近年來，高雄市政府農業局與行政院農業委員會林務局推動國土綠網及地質公園計畫，在田寮及阿蓮地區鼓勵農民採用友善環境耕作方式...

與遠通電收合作 高市可用eTag付停車費

高雄市交通局與遠通電收公司合作試辦代收eTag客戶公有路邊停車費，即日起至12月31日止，透過eTag聯名銀行信用卡將可...

熱門新聞

台積電嘉義徵400名技術員 年薪上看60萬

屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

侯友宜鐵腕再現 拆除板橋大觀路長期鐵皮違建

陳致中質疑發抗菌液違行政中立 高市府：廠商全台免費送

捷運亞東醫院2號出口 周六起封閉加裝電扶梯

武漢肺炎防疫 南投居家檢疫列管仍有74人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。