聽飛機聲長大的烏崁高麗菜 變身高麗菜酸紅到海外

澎湖縣烏崁地區飽受乾旱、鹽害、風害及噪音，又是縣內嫌惡設施集中地，集逆境大成，但種出的高麗菜卻肉厚脆甜，顆顆都是巨無霸，在地人笑稱「烏崁的高麗菜是聽飛機聲長大的」，自我解嘲的背後則展現澎湖人堅忍包容的精神。烏崁社區近年嘗試進一步加工製造高麗菜酸，因天然美味，成為特色伴色禮，讓烏崁高麗菜產業走出全新的方向。

澎湖縣烏崁里的高麗菜田，集中在馬公機場南端航道下，每天飛機在天空呼嘯而過。但烏崁人樂天知命，認為飛機氣流讓當地高麗菜天天享受SPA浴，飛機聲則是讓高麗菜長大的催化劑，因此烏崁的高麗菜長得又大又好。

5年前協助烏崁社區創辦高麗菜王競賽的陳明宗、鄭採艾夫婦，是點燃烏崁高麗菜產業文化的幕後推手。陳明宗曾在澎湖科大教書，夫妻都具食品加工專業，因不忍見烏崁老農為了高麗菜滯銷而煩惱，研發成天然高麗菜酸，讓高麗菜成為另種佳餚，結果高麗菜酸在市場上頗獲青睞，甚至有馬來西亞外僑大批採購。

陳明宗說，烏崁地區乾旱、風大又有鹽害，縣內海淡廠、流浪犬收容中心、生命紀念園區等嫌惡設施也都設在這裡，貧瘠土地雖然導致生長速度偏慢，卻反而造就高麗菜甜分，取天然乳酸再發酵成高麗菜酸，風味更獨特。